Su madre sufrió ataques de epilepsia: la conmovedora historia de vida de Christian Nodal

La vida amorosa de Christian Nodal en los últimos años ha sido una montaña rusa. Desde su relación con Belinda que terminó en los peores términos, luego con Cazzu cuya ruptura ha sido la más polémica, pues no sólo la dejó con una bebé de apenas 7 meses de nacida, sino que le fue infiel con su actual pareja, Ángela Aguilar.

Pero Nodal no es sólo mujeres, también tiene una familia que ha sido su apoyo desde que decidió incursionar como cantante de regional mexicano y una de sus pilares es su madre, Silvia Cristina Nodal, quien ha tenido que lidiar toda su vida con una enfermedad.

En una entrevista que le realizó Jorge Ramos para su programa “Algo Personal”, la actual pareja de la más joven de los Aguilar aseguró que desde pequeño vivió momentos muy complicado al ver a su madre padecer los ataques de epilepsia.

“Era muy difícil llegar a casa y sentir que no todo iba a estar bien porque sabía que en el día, una o dos veces, iba a pasar algo; no sabía ni qué me daba más miedo, estar o no estar…” explicó Nodal.

El sufrimiento de su mamá marcó su vida

Precisó que episodios tan duros marcaron su infancia y adolescencia porque era “ llegar a casa y ver a la Cruz Roja y todo ese rollo, ver a la persona que más amas en la vida de esa forma pues sí, sí pega,”.

Silvia Cristina dependía totalmente de medicamentos para evitar la epilepsia y cuando ya eran inevitable, asegura el cantante que su progenitora quedaba exhausta, sin fuerzas lo cual significaba una carga emocional para él que estaba muy pequeño.

Destacó que fue la música su refugio, “fue como mi manera de ser libre, la manera de despejarme de todos los problemas” y su abuela lo animó a integrarse en la iglesia, lo que le ayudó a encontrar consuelo y fortaleza mediante su fe, reseñó la revista Caras.

“Mi abuela me salvó”

Entre los momentos difíciles reveló cómo su madre y abuela fueron figuras cruciales en su vida, le daban todo su amor, y también la salvación en momentos de desesperación.

“Mi abuela me salvó cuando intenté aventarme de un segundo piso. No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos”, compartió con emoción.

En la actualidad, la salud de su madre mejoró considerablemente al someterse a otro tratamiento que le ha controlado los episodios de epilepsia. “Tiene mucho que no toma medicamentos ni nada,” reveló Nodal.