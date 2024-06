Wendy Guevara está pensando tener una relación formal con un misterioso hombre

Wendy Guevara compartió ilusionada algunos detalles de su nueva relación, ya que últimamente ha estado saliendo con alguien y hace poco le pidió tener algo más formal y serio.

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” realizó una transmisión mientras estaba acostada y les platicó a sus seguidores que el chico con el que ha estado saliendo quiere llevar su relación al siguiente nivel.

Wendy Guevara detalló que apenas estaban hablando sobre si tendrán una relación formal, sin embargo, confesó que no sabe si aceptará porque tiene mucho trabajo, por lo que no tendrá tiempo para dedicarle a su nueva pareja.

¿Quién es el nuevo pretendiente de Wendy Guevara?

Los seguidores de Wendy Guevara empezaron a especular sobre quién podría ser su nuevo pretendiente y ha salido a relucir el nombre de Iván, quien ha aparecido en algunos videos y lives de la influencer.

No obstante, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” no confirmó que fuera él, solo que se dedicaba a ser instructor personal de gimnasio y que no se dedicaba a las redes sociales.

Wendy Guevara también resaltó que era alguien con una vida muy centrada porque se dormía a las once de la noche y se levantaba a las cinco de la mañana para empezar a trabajar.

Algunos de sus seguidores le han dicho que mejor lleve la relación lento y se dé tiempo para conocerlo antes de formalizar, mientras que otros la felicitaron y le han dado el visto bueno, porque creen que ya es hora de que tenga a alguien a su lado que de verdad la aprecie.

Incluso el mánager de Wendy Guevara, Joel Echeverría, le dijo que esa era la clase de hombres con los que necesitaba salir, porque se veía serio y a lo mejor podría brindarle más estabilidad a su vida. Además, parece ser que al pretendiente no le importaría que revelase su identidad y diga públicamente que está interesado en ella.