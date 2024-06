¿Wendy Guevara fue golpeada por Marlon Colmenarez? Kimberly la Más Preciosa rompe el silencio

Tras la ruptura de la amistad de Marlon Colmenarez y Wendy Guevara, muchos rumores han surgido al respecto. Aunque ninguno de los dos influencers han revelado la realidad del motivo que los llevó a separarse, se dice que el modelo le robó dinero y que incluso la golpeó. Es así, como Kimberly la Más Preciosa tocó el tema con la prensa y rompió el silencio.

Recientemente, Paolita Suárez aseguró que Marlon Colmenarez mantenía cerca a Wendy Guevara por motivos económicos, pues además de aprovecharse de su fama, también se dedicaba a robarle dinero a la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”.

Ante los hechos, Colmenarez destapó algunos secretos de las ‘Las Perdidas’, y aseguró que está dispuesto a responder a quien lo ataque: “Al que me ataque le voy a responder, porque callé muchos años, mucho tiempo”. De igual forma, sentenció que lo que se dice de él es mentira: “Mi imagen se estereotipó mucho de una manera que no está bien y no es justo porque no es así. No le he hecho daño a nadie”.

Kimberly aclara si Marlon Colmenarez golpeó a Wendy Guevara

Mientras el actor señala que le va mejor fuera del círculo de ‘Las Perdidas’, Kimberly la Más Preciosa tocó el tema después de ser cuestionada por los reporteros de “Qué buen chisme” sobre si es verdad que Marlon Colmenarez golpeó a Wendy Guevara, como lo dijo Paolita Suárez.

“Miren, les voy a ser sincera. Yo ahorita casi el celular no lo agarro porque lo que más procuro es estar enfocada en los ensayos de ‘Perfume de Gardenias’, estoy más enfocada en eso que en cosas que ni me incumben”, comenzó a declarar Kimberly.

Cuando le preguntaron qué tenía que decir al respecto, ella respondió: “Que Dios los bendiga, y mi amiga Wendy sigue triunfando, es lo que más gusto me da”.

Ante las declaraciones de Paolita sobre un supuesto maltrato físico de Marlon hacia Wendy, Kimberly confesó: “Yo sí llegué a convivir con ellos, pero hasta ahí. Yo nunca miré maltratos ni insultos ni nada”; y prefirió informarse antes de hablar: “Tengo que saber si es verdad o no para poder hablar”.

También, destacó el apoyo mutuo con Wendy Guevara: “Entre la comunidad nos apoyamos y como nosotras éramos amigas, las que nos apoyábamos éramos nosotras, los viejos aquí salen sobrando, como siempre hemos dicho”.

Kimberly envía mensaje a las chicas trans

Kimberly la Más Preciosa, quien fue elegida como Reina del Pride 2024, habló de quienes se aprovechan de las mujeres trans, asegurando que “cada quien le llega su merecido” y envió un mensaje de empoderamiento a la comunidad LGBT+: “Hay que abrir los ojos y no dejarnos cegar por cualquier persona, que eso nos pasa a cualquiera, en el amor nos cegamos, todos nos enamoramos y pues creemos en él”.