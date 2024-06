Aracely Arámbula y Belinda se disputan el protagónico de ‘Perfume de Gardenia’

“Perfume de Gardenia” tendrá una nueva puesta en escena y parte del elenco ya comenzó con los ensayos, no obstante, todavía no tienen a la protagonista de la historia y entre las candidatas figuran Aracely Arámbula y Belinda.

El productor de la obra, Omar Suárez, le contó a la prensa que todavía se encontraba en negociaciones con las candidatas a obtener el rol principal de este show.

De hecho, el propio productor mencionó en una entrevista que le gustaría que Belinda protagonizara “Perfume de Gardenia”, no obstante, ella ha estado grabando algunas series y se ha visto mal de salud porque no ha parado de trabajar, así que el nombre de Aracely Arámbula ha empezado sonar.

El productor de ‘Perfume de Gardenia’ asegura que no se ha escatimado en gastos

Omar Suárez reveló que sí se encontraba en negociaciones con Belinda y Aracely Arámbula para ver quién de las dos se queda con el papel de Gardenia Peralta.

“Con las dos hay un acercamiento, estamos a punto de tomar una decisión. Yo creo que las dos son gente super talentosa y que lo van hacer muy bien”, dijo el productor de “Perfume de Gardenia”.

Omar Suárez resaltó que el dinero no será un impedimento, puesto que ha invertido millones en esta producción: “Es una inversión, le estamos poniendo el corazón y todos los ahorros. No te podría decir una cantidad (…) es una producción donde no nos da miedo la inversión”.

Asimismo, el productor de “Perfume de Gardenia” aseguró que quien sea que se quede con el protagónico, será la que tenga disponibilidad para cumplir con la obra.

“Son artistas muy, muy importantes, con muchas tablas en el escenario (…) realmente es una cuestión de calendarios y muchas cosas que hay que definir”, expresó el productor.