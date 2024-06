Ha*Ash muestra su lado más amoroso con El cielo te mandó para mí

Ha*Ash regresa a las canciones de amor, a esas que se dedican cuando la gente siente las mariposas en el estómago y pareciera no poder vivir si la otra persona no está cerca. Hanna y Ashley tienen otros temas románticos, aunque sus grandes éxitos son temas de desamor como Lo aprendí de ti, Ex de verdad, Perdón, perdón o Supongo que lo sabes, entre muchas otras, todas ellas inspiradas en momentos de su vida.

Es por eso que este nuevo sencillo, llamado El cielo te mandó para mí, es muy especial para las hermanas, sobre todo para Hanna, quien en entrevista con Publimetro explicó, “es una canción de amor, una producción que nos ilusiona muchísimo, la cual la queremos dedicar a todos los enamorados, a todos los que aspiran a enamorarse. Para escribir una canción de desamor es porque has vivido con mucha fuerza el amor, y es justo de lo que hablamos ahora ,de esa contraparte. La última vez que sacamos una canción de amor fue la de 100 años contigo con Prince Royce y fue hace en 2017,por eso ahora quisimos entregarles una balada”.

Los temas favoritos de Ha*Ash para cantar en los show son Perdón, perdón y Lo aprendí de ti. / CORTESÍA Los temas favoritos de Ha*Ash para cantar en los show son Perdón, perdón y Lo aprendí de ti. / CORTESÍA

En esta nueva pieza musical, el dueto también rescata sus orígenes mexicanos combinados con sus influencias country, al igual que en todo su álbum titulado Haashville. “Nunca hemos abandonado nuestras raíces, pero este disco lo grabamos en el estudio que Hanna tiene en su casa; eso nos daba la oportunidad de poder poder ir al campo a pasear, visitar a nuestros abuelitos, ir a la iglesia con la gente con la que crecimos, todo eso que no hacíamos antes cuando estábamos grabando un disco, porque íbamos a Los Ángeles o Miami, pero ahora con la tecnología lo hacemos en nuestra casa y eso nos acercó más a nuestras raíces, nos enriqueció muchísimo y quisimos compartir lo que estábamos viviendo en este disco”, narró Ashley.

A la par del nuevo álbum, Ha*Ash también anunció un tour bajo el mismo nombre, Haashville. “Nos imaginamos un lugar que te envuelve con la música, donde envolvemos a nuestros fans con nuestras letras y nuestra energía. Cuando hablamos de raíces, no hablamos de esa unión de nuestras raíces, porque vivimos mucho tiempo en la Ciudad de México pero nacimos en el sur de Estado Unidos, pero la música regional y el country son muy parecidos en muchas cosas, entonces hay fusiones muy divertidas”, recalcó Hanna.

En cuanto al tour Ashley profundizó, “será una gira mucho más orgánica, obviamente va a incluir canciones que la gente ha vuelto clásico, pero también tendremos música nueva, versiones diferentes y queremos regalarles algo muy diferente a lo de la gira pasada”.

El futuro de Ha*Ash

Ha*Ash cuenta con dos décadas en el medio artístico y piensan durar muchos años más, “seguiremos hasta donde nos siga siendo divertido. Una gran ventaja es que somos familia., y que ahora viajo con mi hija, y puede estar presente en los conciertos y me encanta poder ser ese ejemplo de una mamá trabajadora, una mamá soñadora, que le pueda dar el ejemplo de que no hay un sueño demasiado grande para ella, Mientras nos siga ilusionando lo que hacemos aquí seguiremos, ojalá estemos hablando 20 años después”, concluyó Hanna.