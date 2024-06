Personaje de House of the Dragon destrona a Joffrey como el más odiado del universo Game of Thrones

Con el inicio de la segunda temporada de House of the Dragon los fans comienzan a elegir a los personajes más queridos y más odiados, en la lucha por el trono de hierro, disputado por la familia Targaryen en esta precuela de las historias creadas por George RR Martin.

Personajes como Jeoffrey Baratheon o Petyr Baelish, conocido también como “Meñique” se disputaron por mucho tiempo ser la caracterización más odiada de toda la serie. Sin embargo, el primero mencionado gana por mucho, ya que la interpretación de Jack Gleeson fue tan real que hasta se ganó el rechazo de la gente en la calle.

¿Quién podría ocupar este lugar en House of the Dragon? Hay uno que va encaminado a ganarse el odio de los fans, por su participación en la serie. De hecho, el actor que lo interpreta ya comenzó a recibir mensajes amenazadores y críticas en sus redes sociales, de personas que no entienden que él en realidad no es el papel que hace en la serie.

Se trata de Fabien Frankel, actor que hace de Ser Criston Cole. El personaje en cuestión ejecutó una importante traición, de la que no queremos adelantarles nada para no dañarle la experiencia a quienes no han visto el episodio más reciente de la serie, por la que se ganó críticas en sus propias redes sociales.

Ser Criston Cole interpretado por Fabien Frankel Foto: HBO

El actor desactivó los comentarios en su Instagram para evitar las actitudes negativas en sus redes sociales, según reseña Tomatazos.