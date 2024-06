“Todo es con pasión”, Martín Vaca festeja el décimo aniversario de Mexicánicos

‘Mexicánicos’ celebra 10 años ininterrumpidos al aire, convirtiéndose en uno de los programas más populares dentro de la programación de Discovery, en donde Martín Vaca y su equipo de colaboradores ha logrado cautivar a la audiencia por mostrar el trabajo de los mexicanos dentro de la industria automotriz.

El famoso taller de ‘Mexicánicos’ ha sido testigo de la transformación de un sinfín de automóviles a lo largo de estos 10 años; sin embargo, en su nueva entrega presentarán nuevos retos, sueños, colaboraciones y transformaciones que dejarán en alto el talento de los mexicanos.

Martín Vaca festeja el décimo aniversario de Mexicánicos (Cortesía)

Para Publimetro, Martín Vaca compartió los sentimientos que experimenta previo al estreno de la temporada, tomando en cuenta que el proyecto cumple 10 años, por lo cual se mostró agradecido con todo su equipo y el público.

“Yo siempre soñé con que no fuera una sola temporada, estoy muy agradecido con toda la gente que me ha ayudado y me ha apoyado desde el taller, los empleados, los proveedores y toda la gente de la producción, la verdad muy agradecido con ellos y con el público que sigue recibiendo cada temporada”, comentó.

Martín Vaca festeja el décimo aniversario de Mexicánicos (Cortesía)

A pesar de los retos que surgen con cada una de las transformaciones dentro del taller, Martín Vaca compartió su satisfacción en poder plasmar el talento de los mexicanos, no solo en esta industria, sino también en otras.

“Vale mucho lo que es la creatividad que tienen los mexicanos, no solo nosotros. Yo estoy seguro que no soy el mejor, que hay muchos muchos más que nos gusta, nos apasiona, nos metemos a hacer un trabajo bien hecho en un automóvil y que bueno que salgan muchos más, no importa que no sea en el ramo automotriz”, agregó.

Martín Vaca festeja el décimo aniversario de Mexicánicos (Cortesía)

Finalmente, el mecánico originario de Jalisco habló de la importancia de ‘Mexicánicos’ en su carrera, además de compartir lo que el público puede esperar de esta nueva temporada que estará disponible el próximo 2 de julio a través de Max.

“Yo creo que es una de las cosas más bonitas, más maravillosas que me ha sucedido la verdad, el poder mostrar a muchísima gente el trabajo que se hace en el taller, que lo hacemos con ganas, con cariño, con pasión. Espero que les guste, que no se lo pierdan porque habrá cosas muy diferentes de otras temporadas”, explicó.