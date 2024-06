¿Irina Baeva deja “Aventurera” por las críticas? Juan Osorio responde y explota contra Niurka

En medio de la ola de críticas que ha recibido Irina Baeva por su desempeño y sus habilidades en la danza en su papel como Elena Tejero en “Aventurera”, la actriz optó por eliminar las publicaciones de su cuenta de Instagram que hacían referencia a la puesta en escena. De esta manera, Juan Osorio respondió al cuestionamiento, ¿Irina Baeva se bajó del barco?

Varias celebridades e internautas han criticado la actuación de Irina Baeva en “Aventurera”, por lo que se sugirió que a raíz de esto, la actriz decidió abandonar el proyecto, dado que eliminó las fotos de Instagram en las que se mostraba interpretando a Elena Tejero.

El rumor fue abordado por el productor de la obra, Juan Osorio, quien frente a los micrófonos de la prensa de “Qué buen chisme” rompió el silencio sobre la posible renuncia de la rusa; además, dio su respuesta ante las críticas de Niurka.

Juan Osorio defiende a Irina Baeva

La prensa se acercó a Juan Osorio con la interrogativa: ¿Irina Baeva deja “Aventurera”?, a lo que el productor respondió: “No, para nada. En primer lugar, tenemos un contrato, en segundo, no creo que sea el momento para bajarse ni ella, ni yo y mucho menos la compañía”.

También aclaró que el contrato afirma que la puesta en escena tendrá 60 funciones: “Esta es una compañía en la cual está decidido, no es una larga temporada, es corta, pero la vamos a cumplir como está compactado”.

Cuando lo cuestionaron sobre las comparaciones con Lis Vega en el papel de Elena Tejero, Juan Osorio respondió: “Perdóname, ¿Lis Vega quién la lanzó? Entonces punto. No pasa nada, Lis Vega su primer oportunidad se la doy yo, yo hago a Lis vega, entonces tan sencillo como eso. Que ahora le esté yendo muy bien me da mucho gusto y siempre me va a dar gusto que le vaya bien, pero no se olviden quién les da la primera oportunidad y quién las hace”,

También, habló de Niurka y la oportunidad que le concedió: “Y a la señora también, ésta que tanto está hablando, ¿Quién fue el que le dio su primera oportunidad?, ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para tener la oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida”.

Para concluir, confirmó que no está en busca de otras actrices que puedan tomar el lugar de la rusa: “No voy a quitarle el apoyo a Irina para nada”.