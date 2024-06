Litzy rechazó ser parte de JNS tras salida de Karla Díaz

Litzy reveló en una reciente entrevista que JNS la invitó para que supliera a Karla Díaz en el grupo tras dejarlo para enfocarse en la meta de convertirse en madre.

Angie Taddei fue quien llamó a Litzy, quien también llegó a formar parte del grupo y en ser la primera en salir, para suplir la ausencia de su compañera y seguir siendo un grupo de cuatro integrantes.

“Sí me invitaron, claro, Angie me dijo ‘sólo si entras tú seríamos cuatro, si no, nos quedamos tres’. La verdad es un honor que Angie me lo diga, que ellas me lo propongan, la verdad es un honor, me siento halagada porque yo las adoro”, comentó Litzy.

Litzy no quiso volver a JNS porque siente que ya no encaja en el grupo

“Creo que han hecho un trabajo espectacular, no paran de trabajar, lo han hecho increíble, todo el glam que sacan, las canciones son padrísimas, divertidas”, dijo Litzy sobre JNS.

Después de que Karla Díaz anunciara su salida, se especuló que Regina Murguía, Melissa López y Angie Taddei, quisieron buscar un reemplazo, entre las candidatas sonaron los nombres de Paty Sirvent, fundadora de Jeans, y hasta Dulce María, integrante de RBD. No obstante, el trío decidió permanecer de este modo.

“Son un ícono, entonces la verdad es que me siento muy honrada, pero no me veo, no me veo en el grupo porque estoy actuando, estoy haciendo otras cosas. Ya tengo muchos años separada del grupo, además, yo fui la primera que se salió, es como raro regresar al grupo”, explicó Litzy que será la protagonista de la nueva telenovela de TV Azteca “Cautiva por amor”.

La también actriz aseguró que estaría encantada de volver a cantar con ellas como lo ha hecho en otras ocasiones en el 90s Pop Tour, pero reintegrarse después de haber dejado el grupo para volverse solista no lo siente correcto.