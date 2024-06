¿Qué ha dicho Eugenio Derbez sobre el spin-off De ‘Burro’ confirmado por Eddie Murphy?

La quinta película de la saga de Shrek llegará en algún momento del 2025. El largometraje animado tiene varios años en proyecto, pero por distintas razones viene siendo postergado constantemente. Sin embargo, recientes declaraciones de Eddie Murphy, actor de “Burro” en inglés, confirman que ya están grabando la cinta y que además vendrá un spin-off del personaje.

Así como lo lees, “Burro” tendrá su propia película aparte de Shrek 5. Eddie Murphy lo reveló en una entrevista con el medio estadounidense Collider, según reseña Milenio.

“Burro va a tener su propia película. Así que vamos a hacer Shrek y también haremos una película de Burro”, dijo Eddie Murphy en la entrevista. El mismo actor norteamericano confirma las fechas: Shrek 5 será en 2025 y “Burro” probablemente en 2026.

“Empezamos a trabajar en Shrek 5 hace cuatro o cinco meses. He grabado el primer acto, y vamos a terminarlo este año”, añadió.

Eugenio Derbez como “Burro”

Lo que sucede con Eugenio Derbez es un fenómeno inusual en el mundo del cine animado. La voz del actor mexicano es icónica y opaca, en América Latina, al legendario Eddie Murphy.

No hay “Burro” sin Eugenio Derbez en el doblaje latino. No obstante, el actor mexicano no se ha pronunciado al respecto. En teoría, deberían estar las conversaciones avanzadas y el trabajo en puertas de empezar, pero hasta ahora no hay nada confirmado.

Aunque lo más probable es que Eugenio Derbez haga la voz del personaje en español latino.