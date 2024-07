Christian Chávez envía mensaje a la comunidad LGBT

El pasado sábado 29 de junio, se iniciaron las actividades de la Marcha del Orgullo LGBTTTTIQAP+ número 46 en la ciudad de México, contando con la presencia de diversas celebridades, entre estos Christian Chávez, quien desde hace un tiempo ha sido considerado un ejemplo para la comunidad LGBT+.

Desde un pequeño escenario, junto al emblemático Ángel de la Independencia, inició la celebración puntualmente a las 10:00 de la mañana. Aunque, más allá de la festividad, el evento también tuvo un llamado profundo a la reflexión. El objetivo principal es demandar el derecho a una vida segura para las personas trans y la comunidad LGBTI+ en general.

El mensaje de Christian Chávez a la comunidad LGBT+

Uno de los encargados de dar un mensaje a los presentes, fue Christian Chávez, quien explicó que el objetivo principal de esta marcha es celebrar la libertad de ser, y, sobre todo reconocer y conmemorar a aquellos que se mantuvieron desde el inicio firmes en esta lucha a pesar de las consecuencias que pudieran tener en su vida personal.

“Por quienes perdieron su trabajo, su familia y lamentablemente muchos la vida, decirles que no ha sido en vano su lucha, esa lucha que hoy nos permite estar aquí”, indicó el famoso.

Asimismo, destacó que, gracias a todo esto ha podido transformar el odio en amor y que ahora, la comunidad LGBTI+ goza de más espacio, representación y visibilidad, señalando también que aún queda camino por recorrer.

“Seguiremos luchando hasta que este día sea únicamente de celebración, hasta que ya no queden más lágrimas que secar, hasta que no haya nada triste que recordar ¡arriba la resistencia!”, continuó diciendo el integrante de RBD.

Durante la marcha, se pudo notar que el cantante llevaba puesta una playera que, tanto al frente, como en la espalda decía ‘Put*’, a lo que este afirmó que trata de adueñarse de esa palabra que ha sido utilizada de una manera despectiva y que se considera discriminatoria para toda la comunidad.

“Yo no me siento un ejemplo, me siento un ser humano más de la sociedad que forma parte de la comunidad… soy lo que soy”, finalizó diciendo.