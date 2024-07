Conciertos en México tienen ‘sobrepeso’ para este segundo semestre de 2024

Los conciertos en México enfrentan -cada año- dificultades como incrementos en producción y honorarios de artistas que se reflejan en el boleto de entrada; sin embargo, los promotores intentan avanzar en la construcción de audiencias y comunidades para ofrecer experiencias comprometidas con el entretenimiento y la cultura de nuestro país.

La ansiedad y el estrés también llega a la gente que consume música en vivo. Los conciertos se han convertido en una de las actividades favoritas; sin embargo, implican un gasto: costo de boletos, bebidas, comida, transporte y souvenirs.

Una mujer llora en el concierto Nova Healing en Tel Aviv, Israel, el jueves 27 de junio de 2024. Esta fue la primera reunión masiva de Tribe of Nova desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que dejó a cientos de heridos y secuestrados en el fes AP (Ohad Zwigenberg/AP)

La música en vivo en el país ha dado un giro significativo, ya hay mayores facilidades para agendar artistas internacionales, la capacidad logística en varias ciudades ha aumentando conforme se hace evidente el impacto económico que tienen. Esto llevó a que otras plazas como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, León, entre otras, a enfocar sus esfuerzos en generar la infraestructura necesaria para albergar conciertos.

Publimetro presenta un repaso por el calendario de conciertos y festivales que llegarán al país en el segundo semestre de 2024, entre festivales y shows solistas de figuras que destacan en el género urbano, la electrónica, el heavy metal, el pop hasta algunos regresos y despedidas.

Alejandro Fernández

El Potrillo llevará al público por un viaje musical a través de los grandes éxitos de Vicente Fernández y los propios con el show De Rey a Rey: 2 de noviembre a la Monumental Plaza de Toros Lorenzo Garza (Monterrey); el 9 de noviembre a la Plaza de Toros Monumental (Aguascalientes); el 14 de febrero de 2025 en el Foro GNP Seguros (Mérida); anunciará más fechas en 2025.

Álvaro Díaz

El rapero puertorriqueño trae Sayonara Tour. Su paso por México incluirá un concierto en el Auditorio Nacional, el 12 de septiembre (CDMX). Previamente, actuará el 30 de agosto en el Foro GNP (Mérida) ; el 5 de septiembre en Escenario GNP Seguros (Monterrey); y el 6 de septiembre, en el Guanamor Teatro Estudio (Guadalajara).

Blink-182

Tras romper corazones con la cancelación de gran parte de los conciertos en México programados en abril, la banda estadounidense quiere saldar la deuda pendiente y prepara un show memorable en el Estadio GNP (antes Foro Sol) el próximo 9 de noviembre en la capital del país. One More Time es la gira que trajo de regreso a los escenarios del conjunto también conformado por Tom DeLonge y Travis Barker, por primera vez en una década.

Primer concierto de Blink 182 en el Palacio de los Deportes Foto: Liliana Estrada | Ocesa

Bruno Mars

Bruno Mars será el encargado de inaugurar el renovado Estadio GNP, que se convierte en el recinto más grande para eventos musicales y deportivos en el país. Debido a la alta demanda del boletaje, serán tres fechas de Mars: 8, 10 y 11 de a agosto.

Bruno Mars faz série de shows no Brasil em 2024 (Reprodução / Instagram)

Carlos Vives

El colombiano presentará El Rock De Mi Pueblo Vive Tour que hace un homenaje a más de 30 años de carrera musical, sobre todo al sonido que lideró a una nueva generación de músicos y artistas dentro del denominado “colombian pop”. Vives va por escenarios grandes para este paso por México: 30 de agosto, Escenario GNP Seguros (Monterrey); 1 de septiembre Foro GNP Seguros (Mérida); 3 de septiembre, Auditorio Telmex (Guadalajara); 6 de septiembre, Auditorio GNP Seguros (Puebla) y el 7 de septiembre en el Auditorio Nacional (Ciudad de México).

Eric Clapton

Tras una larga ausencia de más de dos décadas, el legendario o guitarrista británico, Eric Clapton. ofrecerá un concierto el próximo 3 de octubre en el Estadio GNP. Muchos señalan que será su despedida de los escenarios en México.

Feid

Feid es señalado como el fenómeno musical colombiano de los últimos dos años y está listo para su gira por estadios a Latinoamérica FERXXOCALIPSIS Tour 2024 iniciará el 20 de agosto próximo en el Estadio GNP (Ciudad de México). Le seguirá Guadalajara, el 25 de agosto, en el Estadio 3 de Marzo; y el 28 de agosto llegará al Estadio Banorte (Monterrey).

Feid. El artista colombiano cantará en la Copa América.

Paul McCartney

El exBeatle muestra su amor y lazos con México al sumar tres fechas en México, encabezará la edición del festival Corona Capital el 16 de noviembre. Será la primera vez que el exBeatle participe en un festival de rock en América Latina. Además, estará el 8 de noviembre en el Estadio BBVA (Monterrey) y el 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP (CDMX).

Grupo Frontera

Jugando A Que No Pasa Nada es la nueva excusa para ver al grupo mexicano-estadounidense que tiene 10 fechas en México: 26 de octubre en la Mega Velaria (León); 2 de noviembre, Arena VFG (Guadalajara); 7 de noviembre, Arena Monterrey; 15 de noviembre, Palacio de los Deportes (CDMX); 20 de noviembre Foro GNP Seguros (Mérida) y 22 de noviembre, Auditorio GNP (Puebla), entre otras ciudades.

Iron Maiden

La legendaria agrupación británica de heavy metal, Iron Maiden, regresará a México con Future Past World Tour y al Estadio GNP, el plena revolución mexicana: 20 de noviembre.

Iron Maiden hecho en México. (Foto: Lulu Urdapilleta / Gabriela Acosta.)

Luis Miguel

El Sol de México hace una nueva vuelta por el país dentro de su nueva serie de presentaciones por América Latina, España y Estados Unidos. Estará el 22 y 24 de agosto en el Estadio Banorte, (Monterrey). Regresara al Estadio Jalisco (Guadalajara) el 1 de octubre En la capital mexicana se presentará diez noches en la Arena Ciudad de México, comenzando el 8 de octubre; también incluye Puebla, Mérida y otras ciudades.

Luis Miguel en Ciudad de México ARCHIVO - Luis Miguel en el primer concierto de su gira "México por Siempre" en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en una fotografía de archivo del 21 de febrero de 2018. Luis Miguel canceló por problemas logísticos el único concierto de su gira internacional en Bolivia el 4 de marzo de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo) (Eduardo Verdugo/AP)

Maná

La banda anunció 12 fechas de su actual gira internacional. Tres noches en el Auditorio Nacional en Ciudad de México marcan el inicio, el 10, 11 y 13 de octubre. Continuarán por nueve ciudades al interior del país que incluyen Tijuana, Querétaro, León, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Juárez, Monterrey, Puebla y Guadalajara. Un porcentaje de los ingresos generados durante los espectáculos se destinará al apoyo de poblaciones indígenas en México a través de su fundación Selva Negra.

Metallica

Entre los conciertos más esperados está el de la legendaria agrupación Metallica con M72 World Tour , que volverá al Estadio GNP ya remodelado. La cita está programada para los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre. Cada noche abrirá con una banda diferente: Greta Van Fleet, Five Finger Death Punch, Mamoth WVH y Ice Nine Kills.

The Killers

The Killers no podía dejar fuera a México para su fiesta de 20 años de carrera musical. La banda anunció shows en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, el 3, 5, 6 y 9 de octubre próximo, respectivamente.

Trueno, War Cry, Slipknot, Los Fabulosos Cadillacs, Therion, Human Tetris, Chicago Batman, también tendrán presencia este año en algunos foros mexicanos.

Festivales en México

Promotores de grandes festivales como el Vive Latino, Axe Ceremonia, Rock Latino, Pa´l Norte y Flow Fest compartieron que una de las dificultades que presentan los festivales es la desaparición de los más pequeños ante los más grandes.

“Lo complicado de los festivales chicos es que se los comen los más grandes, los primeros no se pueden sostener. En la actualidad quedan pocos porque no atraen marcas, no desarrollan un buen marketing, audiencia, entre otros problemas”, explicó Óscar Flores, director comercial de Apodaca Group

Para Diego Jiménez, Director del Festival Axe Ceremonia, el estado de salud de los festivales en nuestro país no es sólo bueno, sino que alcanzó su madurez en los últimos años. Prueba de ello es la construcción de la comunidad asidua a los encuentros musicales masivos.

Corona Capital. Shawn Mendes, Green Day y Paul McCartney encabezan el cartel. El evento de música se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Festival Hera HSBC. Camila Cabello, Demi Lovato, Evanescence, Garbage, Danna Paola, Maria Becerra y Ximena Sariñana encabezan el cartel de la primera edición del Festival Hera HSBC, el primer encuentro musical hecho en su totalidad por mujeres en México. El encuentro, a realizarse el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Festival Arre. Se llevará a cabo el próximo 7 y 8 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ambos días estarán repletos de música de los exponentes más importantes del regional mexicano y sus variaciones como Los Tigres del Norte, Junior H, Xavi, Bobby Pulido, entre otros.

Coca Cola Flow Fest. Rauw Alejandro, Becky G y Rels B encabezan el cartel de la séptima edición que se llevará a cabo el próximo 23 y 24 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez (CDMX).

Baja Beach Fest. Peso Pluma, Rauw Alejandro, Chencho Corleone y Yandel encabezan el festival que se llevará del 9 al 11 de agosto en Rosarito.

Pulso GNP. 12 de octubre, Autódromo de Querétaro con The Killers, Belanova, Los Auténticos Decadentes, Franz Ferdinand, Simple Plan, Silvana Estrada, entre otros.