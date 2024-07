¿María Félix predijo la muerte de Edith González?

Edith González fue una de las muchas actrices que interpretó el papel principal en la obra “Aventurera” y tuvo el honor de recibir la visita de María Félix en la celebración de las 200 representaciones.

Tras culminar la obra, la emblemática actriz de la época dorada del cine mexicano, se acercó a felicitar a Edith González por su gran desempeño y salió encantada por todo lo que vio en este espectáculo.

María Félix comentó que no creía que una obra mezclada con cabaret pudiera llegar a funcionar, sin embargo, “Aventurera” le hizo cambiar de parecer y además calificó la el trabajo de Carmen Salinas de maravilloso, quien en ese entonces quedó fascinada puesto que no pudo recibir mejor elogio en su debut como directora.

¿Qué fue lo que le dijo María Félix a Edith González?

En vista de que María Félix se acercó para abrazar y felicitar a Edith González por su desempeño en “Aventurera”, que la prensa en aquel entonces le preguntó que le había dicho.

“Me estima mucho la Doña, ella casi no es de tocar a la gente, pero me puso la mano y me dijo estás preciosa lo hiciste muy bien, es muy bonito trabajo y después me dijo ‘cuídate, cuídate, cuídate mucho’”, fue lo que contestó la recordada protagonista de la telenovela “Doña Bárbara”.

Si bien en los próximos años esos comentarios no tendrían mucho sentido, en el 2016 Edith González fue diagnosticada con cáncer de ovarios, enfermedad que le quitaría la vida en 2019.

Por lo que muchos consideran que a lo mejor María Félix intentaba decirle que cuidara más de su salud, porque pudo haber tenido una premonición de su muerte. La estrella del cine oro falleció en 2002.