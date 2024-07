Así ha sido el radical cambio de apariencia de Courteney Cox, Monica de Friends: ¿Abusa del botox?

Courteney Cox alcanza su punto más alto de fama durante el rodaje de una de las series más exitosas de todos los tiempos, Friends. Allí hacía el papel de Monica Geller, y cuando comenzó tenía 30 años, en 1994.

Han pasado 30 años del primer episodio de la legendaria serie y ahora Courteney tiene 60 años. Es normal que la gente cambie. Todos envejecemos y vamos modificando nuestro cuerpo y apariencia. Sin embargo, con la actriz originaria de Alabama, los tratamientos faciales parecen haberle hecho un efecto contrario.

En Hollywood son muchos los casos de las y los artistas que han sufrido los efectos de las inyecciones de botox. Algunas estrellas abusan de las sustancias y a otras simplemente les cae mal.

No sabemos cuál es el caso de Courteney Cox, quien arribó a los 60 años a mediados del mes pasado y en su rostro se aprecia notablemente un deterioro que parece una combinación de vejez con exceso de tratamientos faciales.

A los fans de Friends no parece importarles mucho, ya que en cada posteo le demuestran un inmenso cariño en los comentarios.

Recientemente, en una entrevista que ofreció para la revista Hello, de la que se hace eco Quién, la actriz de 60 años dice no tener miedo a envejecer.

Courteney Cox, cabello oscuro y ojos azules. Foto: vía Getty Images

“Estoy bien con ello. Me encanta mi vida y me encanta seguir trabajando después de tanto tiempo. Me siento muy agradecida... En todo caso, probablemente soy más compasiva. Digo lo que pienso, pero la gente que me conoce puede soportarlo. Conmigo, desde luego, tienes lo que tienes”, dijo Courteney Cox.