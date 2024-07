MasterChef Celebrity: “Ni las maquillistas soportan a Ferka y a Litzy” según lo que se ve en video

Un vídeo de Ferka y Litzy ha causado revuelo entre los usuarios de Tiktok, pues en este se muestra a las finalistas de ‘MasterChef Celebrity’ interrumpiendo el trabajo de sus estilistas para comenzar a bailar, por lo que internautas aseguran que “ni las maquillistas las soportan”.

Ferka no es la concursante favorita de los seguidores de ‘MasterChef Celebrity’, pues por medio de redes sociales televidentes han expresado que les gustaría que la actriz se saliera de la competencia. Cabe mencionar, que también en su paso por ‘La Casa de los Famosos’ fue duramente criticada por su actitud.

Por otro lado, Litzy se ganó el odio de los televidentes al enviar a Harold Azuara a reto de eliminación a pesar de haber triunfado con él en el mismo equipo. A raíz de este suceso se volvió tendencia nacional en X (antes Twitter) por los comentarios que desaprobaron su decisión.

El video de Ferka y Litzy

En un video recuperado por la cuenta de Tiktok @mitchdechismeyuber, se muestra a Ferka y a Litzy siendo maquilladas y peinadas por el personal estilista. Tras unos momentos, se levantan de repente y comienzan a bailar al ritmo de la música de fondo, interrumpiendo la labor de las maquillistas. Incluso, se escucha como un miembro del staff menciona: “Estamos trabajando, aguanta”.

Ante lo ocurrido en el tiktok, usuarios de la red social dieron su opinión: “Qué se puede esperar de Ferka, no respeta ni el tiempo ni el trabajo ajeno”, “¿A poco arreglan a Litzy? Yo pensé que se levantaba y se iba así al foro”, “¿Dónde se vota para sacar a Ferka del universo?”, “Hay algo que se llama respeto”, “Se dan aires de divas” y “Me caía muy bien Litzy, pero después de lo que le hizo a Harold me cae igual que la Ferka”.