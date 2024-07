Mauricio Ochmann afirma que las madres de sus hijas son sus amigas

Mauricio Ochmann tiene dos hijas con dos mujeres distintas y a pesar de lo que se puede llegar a pensar, el actor se lleva tan bien con ellas que las considera sus mejores amigas.

Aislinn Derbez y María José del Valle son las exparejas del galán mexicano, con quienes planea constantes viajes familiares, aunque ya no estén viviendo juntos.

Así lo comentó Mauricio Ochmann en un reciente encuentro con la prensa, en donde mencionó lo importante que era para él su rol de padre y que sus hijas crecieran en un entorno amoroso.

Mauricio Ochmann sigue abierto al amor, no obstante, no está apurado por empezar otra relación

“Me siento muy afortunado con las dos mamás de mis dos hijas me llevo increíble, son mis mejores amigas y hablamos todos los días hablo con ellas”, dijo Mauricio Ochmann sobre la relación que mantiene con sus exparejas.

Y agregó: “Creo que logramos hacer un vínculo muy padre y son mi familia, entonces de mi lado lo vivo muy bonito”. De hecho, llegó a hacer de pareja de Aislinn Derbez en una película, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, desde finales de 2023, Mauricio Ochmann se encuentra soltero, ya que se separó de su novia Paulina Burrola, y a pesar de que le gusta estar en pareja, en estos momentos se encuentra disfrutando su soltería.

“Estoy viajando mucho, disfrutando de mis hijas, el trabajo no sé. Estoy en una etapa donde estoy como disfrutando mucho”, aseguró el actor, pero esto no quiere decir que no esté abierto a encontrar una pareja, solo que dejará que llegue cuando sea el momento correcto.