Niurka Marcos quiere que en México se legalice la cocaína: “Me he dado pases de perico”

Niurka Marcos realizó hace un par de días unas fuertes declaraciones con respecto a la venta y consumo de drogas, pues según ella, debería ser legal y adquirirse en farmacias.

Así lo declaró la actriz en “El minuto que cambió mi destino: Sin censura”, donde además confiesa que suele consumir de forma esporádica algunas drogas como la cocaína o marihuana, ya que las otras le suelen caer mal debido a una reacción alérgica.

Asimismo, Niurka Marcos explicó que la cocaína hace que se le baje “lo peda” y de ese modo poder seguir bebiendo, por lo que se ha dado algunos pases de perico y hasta ha fumado marihuana.

Niurka Marcos considera que hay mucho tabú con respecto a las drogas, aunque muchas personas las consumen

“Esa mierda no debería estar prohibida, esa mierda debería estar en la farmacia para cuando una se ponga peda, como una aspirina, te tomas una y te baja la peda y así puedes seguir chupando, yo he vivido cosas así”, le dijo Niurka Marcos a Gustavo Adolfo Infante.

El tema surgió después de que el periodista le preguntara por la adicción que vivió Juan Osorio cuando estuvo con ella y para recuperarse se internó voluntariamente en un centro de rehabilitación.

Niurka Marcos contestó que vivió ese proceso con él, sin embargo, su percepción de las drogas es otra y esto se debe a que, según ella, no es adicta y no la consume tan seguido, solo cuando quiere seguir la fiesta.

“Si yo hubiera sido dependiente de las drogas, que yo sé que hay gente que lo piensa por las mamd*s que digo, no, es adrenalina por lo loca que me pongo. Me he dado pases de perico, muy esporádicamente, cuando me pongo demasiada peda”, afirmó la vedette cubana.