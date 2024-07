Por fin se dio el reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han sido blanco de críticas porque a pesar de tener un hijo juntos, han evitado lo máximo posible compartir juntos como familia.

En especial, después de que su hijo José Eduardo Derbez anunciara que se convertiría en padre y realizaran dos babyshowers para no convivir con el otro, los usuarios les recriminaron que había pasado mucho tiempo y debían pasar página por el bien de su nieta.

Sin embargo, tras el nacimiento de su nieta Tessa, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez finalmente se reencontraron y hasta se dieron un abrazo por haberse convertido en abuelos.

Eugenio Derbez hablará con su hijo por la preferencia que tuvo con su mamá Victoria Ruffo

En una entrevista para el programa “De Primera Mano”, Eugenio Derbez compartió cómo vivió el nacimiento de su nieta Tessa y el posterior reencuentro con su ex Victoria Ruffo.

“Corrimos al pasillo y ahí fue donde, sorpresa, ya estaba en el pasillo José Eduardo con toda la familia Ruffo, estaba Omar (Fayad), Victoria (Ruffo) y todo. Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero yo dije: ‘Ah caray, hay preferencias. La mamá estuvo más cerca del quirófano que yo; yo estaba en el cuarto ahí abandonado’”, contó el comediante cuando les tocó ir a ver su nieta por primera vez.

Y agregó: “No encontramos en el pasillo, fue complicado... ya que entramos al cuarto y todo, pues empezamos a hablar. Omar es divino, se portó espectacular, es un tipazo y ya, eventualmente coincidimos (Victoria y yo), nos dimos un abrazo”.

Eugenio Derbez dijo que su interacción con Victoria Ruffo se limitó a felicitarse mutuamente y darse un abrazo.

“Ella me dijo: ‘Felicidades abuelo’ y yo le dije: ‘Felicidades abuela’. No cruzamos muchas palabras, nada más felicidades y se acabó (...) no nos habíamos comunicado ni hablado ni nos habíamos topado hasta ayer y creo que la nena vino a limar esas asperezas. Lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado”, expresó el actor y señaló que su nieta había heredado los genes Derbez.