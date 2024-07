¿Qué le pasó a Mariana Echeverría? Comparte foto que preocupa a sus seguidores

Mariana Echeverría compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparentemente se encuentra llorando. Como descripción de dicha imagen, la presentadora dejó un largo texto en el que destacó sentirse cansada y que tener lejos a su esposo le resta fuerza.

La presentadora se vio involucrada en un escándalo debido a su decisión de abandonar el proyecto de “Me Caigo de Risa”, pues aceptó en una entrevista con Yordi Rosado que había miembros del elenco que la hacían sentir mal.

Ante estas declaraciones, el público inmediatamente apuntó a Faisy, con quien ha tenido algunos roces, e incluso se rumoró que él fue quien solicitó la salida de Mariana de la producción; no obstante, el conductor se defendió diciendo que no tiene el poder de meter o sacar gente de MCDR, además admitió apoyar la decisión de que la que fue su compañera de elenco.

En medio de esta polémica, el 1 de julio Mariana Echeverría publicó una foto en la que se muestra a sí misma en un estado vulnerable, pues le está resultando difícil la mudanza de Ciudad de México a León.

¿Qué le pasó a Mariana Echeverría?

Fue en Instagram, donde Mariana Echeverría desahogó sus sentimientos sobre cambiar su residencia: “Se vale estar cansada y sentir que todo te rebasa, me fui el fin de semana porque sabía que venían días difíciles, de mucho cansancio y estrés mental, estoy lejos de Oscar y eso me quita algo de mi fuerza interior, he guardado sentimientos y situaciones que no he sanado al 100% y eso hay que sacarlo”.

Explicó que la razón de su estado es el proceso de cambio de residencia: “Estoy en una mudanza después de vivir casi toda mi vida a CDMX a León donde no conozco casi nada, pero sé que me sabré adaptar, es cuestión de tiempo. Todos los cambios son buenos, como les dije, pero al principio dan un poco de miedo”.

Sus seguidores demostraron apoyo hacia la conductora, incluyendo a otras personalidades del medio, como Lambda García, quien escribió: “Eres fuerza y valentía. No te vas sola, todos, los que te queremos nos vamos contigo y estaremos ahí en el momento que requieras” y Mariana del Valle mencionó: “Gracias por mostrar esta vulnerabilidad que salva vidas”.