Bellakath afirma que sin ella “el reggaetón mexicano no existe”, así reaccionan en redes

Recientemente, la cantante mexicana Bellakath ha estado en el ojo público luego de su disputa con Yeri Mua en redes sociales, a quien calificó como ‘Traumada’ y ahora, nuevamente la famosa se encuentra en medio de críticas por afirmar que “si ella, el reggaetón mexicano no existe”.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la interprete de ‘Gatita’ destacó su contribución al género urbano, generando diversos comentarios negativos por parte de los usuarios, de hecho, es en su mismo perfil en donde se puede observar una frase que dice “La gatita pionera que llevo el reggaetón mexa mundial”.

Este fue el mensaje que dio Bellakath

Desde su cuenta oficial de Instagram, la cantante Bellakath presumió el impacto que ha causado su música en cada uno de sus seguidores, afirmando que ella es “la patrona” y “la inspiración” de muchos.

“Yo no soy la reguetonera mexa del año, yo soy la patrona, la pionera de toda la vida y la inspiración. Por mí están cantando muchas y sonando”, señaló la famosa, agregando, además: “Sin mí el reguetón mexicano NO EXISTE”.

Bellakath afirmó que ella es Reggaetonera y que su fama viene de la música. “Lo demás después de mí es copia. No sé cómo se atreven a venir a sentirse algo que jamás. Yo me fui mundial con 300 mil seguidores porque yo no soy influencer, yo soy reguetonera y eso tendrán que soportarlo, porque yo me hice de la música y de ser una ching*na en todo y se seguirá demostrando. Los números hablan”.

La reacción en rede sociales

Tras ver la historia de Instagram realizada por la cantante Bellakath en donde afirma que gracias a ella el reggaetón mexicano existe, empezaron a mostrar su opinión en las diversas redes sociales.

“Dios la guarde y se le olvide dónde”.

“Sabes que hay un problema cuando alguien que se enorgullece de decir ‘Soy reguetonera’”.

“Solamente ella se lo cree, así son las gatitas que les gusta el mambo”.

“Qué buen sarcasmo tiene”.

Fueron algunos de los comentarios