“Yo no sabía”, Luis R. Conriquez habría pagado multa por cantar narcocorridos

Luis R. Conriquez se ha convertido en uno de los exponentes más populares dentro de los corridos; sin embargo, el polémico género musical le trajo problemas al cantante mexicano, ya que luego de su presentación en la Feria de Santa Rita habría tenido que pagar una multa.

El artistas mexicano sigue ganando poder dentro del género de regional mexicano, especialmente en los derivados de los corridos; sin embargo, recientemente causó diversas reacciones en redes sociales tras publicar un video, en el cual relató su experiencia luego de presentarse en la Feria de Santa Rita.

Luis R. Conriquez paga millonaria multa por cantar narcocorridos

Fue el pasado 30 de junio que el intérprete de “Si no quieres no” se presentó en la Feria de Santa Rita en Chihuahua, no obstante, el público que asistió demostró su molestia por el tiempo de duración del concierto, por lo cual Conriquez salió a aclarar la situación a través de un video que compartió en TikTok.

“Qué rollo mi gente. Este video es para saludar al público de Chihuahua y pedirles de antemano una disculpa a quienes asistieron al evento. Yo no sabía que no podía cantar corridos hasta que llegué al lugar, ahí me dijeron, que porque era un delito. Fueron reglas del estado y así decidimos salir a cantar”, comentó.

Asimismo, el cantante explicó que no estaba consciente de la situación, por lo cual tuvo que acortar partes del show, con el objetivo de seguir las reglas del lugar.

“Fue poco el tiempo que cantamos porque así nos dijeron. Igual si hubiera sido por mí, les canto dos o tres horas. No pasaba nada; pero así hicieron lo del palenque. No fue error mío, no estuvo en mí el no poderles dar un show completo. Un saludo para todos y bendiciones”, dijo.

Al respecto de las restricciones, en julio de 2023 fue aprobada una ley para censurar canciones que hagan apología del delito o que sus letras tengan referencias con cualquier tipo de insultos contra mujeres; como resultado, la sanción impuesta va desde los 674 mil pesos hasta 1 millón 200 mil pesos, es por ello que Luis R. Conriquez habría evitado interpretar varios de sus corridos.