Laura Bozzo: “El día que me retire será el día que me vean en un ataúd”

Cuando se platica con Laura Bozzo es como andar por un camino sinuoso, de repente aparece una mujer muy sensible y, minutos después, pasa a empoderar a las féminas. Todos los días, la polémica comunicadora enfrenta las críticas, pero también recibe el apoyo de la gente que se encuentra en las calles.

“Por un lado generó muchísima polémica. Hay muchísima gente que me quiere, pero mucha gente que me odia. Creo que estos últimos años en televisión y en los realities han generado que la gente se olvide que nací siendo conductora, antes de ser participante de un reality siempre he sido conductora. No puedes juzgar a una persona por los realities, porque al margen de ellos, soy una conductora que domina el oficio”, señaló en entrevista con Publimetro.

Laura Bozzo: “El día que deje de trabajar simplemente me muero” (Foto: Cortes)

Laura Bozzo reveló que al margen del personaje que ha creado en la televisión, existe una mujer que enfrenta la depresión, “soy una persona sumamente susceptible que empatiza directamente con el dolor de la gente; llora y tiene momentos de depresión. También, momentos complicados y se hace una coraza, porque cuando sufres de bullying en la escuela llega el momento en que te haces una coraza para salir adelante o terminas hundida en la depresión. Yo programé mi mente y lo hice para defenderme; me defiendo antes de que me ataquen, porque -obviamente- he sufrido todo eso. Soy una persona que lo único que no soporta es ver sufrir a los demás. Siempre el origen de mi carrera fue ayudar a la gente, creo que me desvié un poco en ese camino y quiero retomarlo”.

“No tengo amigos, no soy una persona sociable, no salgo a ninguna parte. Vivo un poco aislada, no tengo contacto con nadie y podría decir que mi única amiga es Verónica Castro” — Laura Bozzo

La conductora desató todo tipo de comentarios en redes sociales tras su ingreso a Venga la Alegría.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero hacer cosas que me diviertan. Quiero participar en Venga la Alegría, porque siento que el elenco es gente con la que me llevo muy bien, como Marú (productora), con quien hice cosas alucinantes como la operación de las siamesas juntas, porque la gente se olvida que para mí lo más importante es la ayuda social. Me interesa demostrar en el programa que las mujeres podemos hacer cualquier cosa sin importar la edad. Quiero llevar un mensaje de empoderamiento en la mujer y mucha alegría. Tengo una buena relación con el Capi Pérez, creo que podemos hacer muchas cosas juntos, divertirnos para que a la gente le guste; vengo a sumar no a restar”, añadió.

Al preguntarle a Bozzo cómo se describiría en este momento de su vida, ella respondió, “como la misma loca rebelde de cuanto tenía 20 años que nunca se sentaba a ver sus fracasos, sino que siempre estaba pensando cómo salir de ellos. Soy como el Ave Fénix... me puedo ir hasta el fondo del subterráneo, pero siempre salgo adelante”.

¿Retiro?

Laura Bozzo dejó claro que la palabra retiro no está en su vocabulario, “el día que no tenga nadie que me critique, me odie o insulte, pues será el día que haya fracasado, esas son palabras de María Callas. El día que me retire seré el día que me vean en un ataúd, ¿ok? Ese es el día que yo me retire”.

Las historias de Laura

Entre los proyectos y retos señaló, “nunca había conducido un matutino y nunca había hecho realities. Yo era Laura de América, bueno soy, seré y hasta que me muera Laura de América, pero me gusta probar otras cosas, eso está en mi ADN. Detesto estar sin trabajar, porque mi vida es la televisión. Las historias de Laura es la consolidación de mi carrera, porque siento que voy a ayudar a mucha gente, sobre todo a las mujeres que piensen con la mente y no con el corazón; es decir, menos llanto y más facturas, como lo dice mi querida Shakira, tengo muchas metas por cumplir”.

Cirugías estéticas

Laura Bozzo está orgullosa de su figura, aunque confesó que no tanto de su cara, “me vale lo que digan de mí, lo importante es cómo yo me sienta. Yo se que tengo que hacerme unos arreglos en la cara, porque no me gusta -obviamente- todavía mi cara, siento que necesito operarme y lo digo, a mí no me da vergüenza mi cuerpo que me encanta y es espectacular. No tengo vergüenza mostrarme en bikini ni desnuda como lo hice en El Gran Hermano, porque adoro mi cuerpo, claro con el ejercicio lo tengo muy bien. La cara la tengo que arreglar pero bueno lo importante no es el físico, sino lo que uno tiene adentro, las ganas de luchar, de salir adelante y las ganas de demostrar que a cualquier edad una puede lograr lo que quiera”.