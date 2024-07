Ernesto Cázares da su favorito para la final de MasterChef Celebrity 2024

Está definido el Top 5 de MasterChef Celebrity 2024 tras la salida de Ernesto Cázares, quien charló con Publimetro sobre esta aventura que vivió dentro del reality show.

“Me sentí muy bien, con su grado de nervios, porque no sabía tanto de cocina. Describiría mi participación como una aventura de estrés, felicidad y mucho aprendizaje, porque no solo se trataba de cocinar, sino controlar todo. La convivencia estuvo muy bien, todos tienen personalidades muy fuertes, pero al final son grandes seres humanos; así que me llevé una buena experiencia”, dijo el eliminado número quince de MasterChef Ceelebrity.

Ernesto Cázares revela su favorito para la final de MasterChef Celebrity (J ANTONIO FLORES)

En el último programa, Ernesto Cázares, estuvo en el equipo azul, junto a Litzy, con quien cocinó spaguetti en salsa pomodoro con camarón, verdura y carne molida. También, Jawy y Ernesto tuvieron que enfrentarse en el duelo de eliminación, para disputarse el último lugar del top 5 de esta competencia culinaria.

“La verdad con el que hice más lazos fue con Jawy, porque desde el día uno llegamos sin saber mucho y nos llevamos muy bien, pero no tuve conflictos con nadie”, señaló Cázares.

“No me voy a perder la final, porque me sé todo el proceso y apoyaré desde lejos. No soy un chef, pero si un buen cocinero que implica mucho trabajo” — Ernesto Cázares

Ernesto fue el eliminado del episodio quince y se quedó a nada de llegar a la final, pues su platillo “La langosta familiar para mi María y Luciano” no logro convencer a los chefs, a pesar de ser uno de los mejores cocineros de esta emisión; y de esta manera se retiró el mandil para despedirse de la competencia de cocina más famosa de México.

“Era una de las cosas que necesitaba hacer para sentirme mejor. Me lo llevo como una experiencia muy grata. Mi instinto competitivo estuvo alerta, si hay tristeza por mi salida, pero al final es parte de la competencia. A mí, me tocó a dos pasos de la final, es un logro llegar tan lejos”, añadió.

Favoritos para la final

Al preguntarle a Ernesto Cázares, quién es su favorito para ganar el reality, respondió, “no me gustaría señalar como tal a uno, pero si le voy a Jawy, esperemos la arme”.

Música

Con varias inquietudes, el recién expulsado del reality show, adelantó que se concentrará en su carrera musical.

“Hace unos días estrené mi tercer sencillo Huir. Retomo la música para tomarla más en serio y hacerlo bien. Me gustaría hacer conciertos y colaboraciones. Busco hacer un proyecto que no sea más del montón, bajo la guía del sonido urbano”, reveló Ernesto.

¿Cuándo es la final de MasterChef Celebrity?

El 14 de julio, ya finaliza MasterChef Celebrity y el Top 5 son:

Jawy Méndez, influencer.

Litzy, cantante.

Rossana Nájera, actriz.

Rey Grupero, influencer.

Ferka, actriz y conductora de TV.

