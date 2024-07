“No ayudas en nada”, Natália Subtil acusa a Sergio Mayer Mori de mentir sobre su hija

La relación entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori fue señalada por la diferencia de edad entre ambos famosos, no obstante, hicieron caso omiso y continuaron su romance hasta el punto de tomar la decisión de tener una hija; sin embargo, luego de su separación surgieron un sinfín de señalamientos, por lo cual la conductora volvió a hacer evidente la falta de interés del actor por las actividades de la menor.

La relación entre los actores no finalizó en buenos términos, aunque ambos permanecen en contacto para la crianza de Mila, de acuerdo con Natália, su expareja sigue sin tomar sus responsabilidades como padre, ya que hasta ahora no suele involucrarse en ciertas actividades de Mila.

Sergio Mayer Mori tendría dos meses sin bsucar a su hija, según Natália Subtil. Foto: Instagram @smayermori / @nataliasubtil

Natália Subtil le dice mitómano a Sergio Mayer Mori

Recientemente, Natália habló de la relación que sostiene su hija con Sergio Mayer Mori, revelando que el actor no suele estar muy presente, además de comentar que no estuvo en el festival del padre en el que participó la menor, haciendo evidente su molestia.

Al respecto de sus declaraciones, el hijo de Sergio Mayer fue cuestionado durante un encuentro con medios de comunicación, señalando que no pudo ir porque su expareja ocupa su coche; como resultado, Natália Subtil reaccionó a sus comentarios a través de su cuenta de X, señalándolo como mitómano.

“Que triste debe de ser una persona mitómana! Desde cuando mi coche es tu coche guey?! No fuiste al festival porque no quisiste y punto! Nuestra diferencia es que hablo con la verdad independientemente de que agrade el público o no! Tu no ayudas en nada a tu hija”, comentó.

¿Sergio Mayer Mori no paga la manutención de su hija?

Hace tiempo, Natália Subtil asistió en compañía de su hija a uno de los foros de Televisa con motivo de la grabación de ‘La casa de los Famosos México’, posteriormente ofreció una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’ para hablar de la relación que mantiene con el hijo del exdiputado.

“Sigue igual, pero yo ya no quiero problemas, quiero estar en paz. Platicamos un poquito porque tenemos una hija, ni modo, ojalá no fuera así, pero sigue igual” dijo la cantante.

Respecto a los gastos que tienen que ver con la crianza de su hija, Subtil confirmó que Sergio Mayer Mori sigue sin pagar el monto que corresponde a la manutención, por lo cual explicó que obtiene apoyo económico de los abuelos de Mila, es decir, de Sergio Mayer y Bárbara Mori.

“Los abuelos me ayudan con los gastos de la escuela y lo demás yo lo pago. (Sergio Mori) no me contesta en WhatsApp, yo hablo sola” explicó la modelo.