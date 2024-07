¿Romina Marcos reemplazará a Irina Baeva en ‘Aventurera’? Juan Osorio responde a hija de Niurka

Irina Baeva continúa siendo blanco de críticas por su interpretación de Elena Tejero en la puesta en escena ‘Aventurera’. Ya muchas celebridades han expresado su opinión al respecto, como lo hizo Romina Marcos, quien aseguró que ella podría hacer mejor el papel de la actriz rusa; por su lado, Juan Osorio reveló si planea quitarle el personaje a Irina y darle la oportunidad a la hija de Niurka.

En un encuentro con la prensa captado por ‘Qué Buen Chisme’, Romina Marcos afirmó que aunque no le disgustó ver a Irina Baeva sobre el escenario, ella podría hacerlo mejor: “No que no me gustara, pero sí puedo hacer mejores cosas que ella”.

Argumentó que el tener sangre latina resulta una ventaja al momento de bailar como Elena Tejero: “Lo latino pues sí lo traigo”. También aprovechó para recordar su triunfo en un reality show de baile: “Puedo hacer más cosas. Gané un reality de baile”.

Juan Osorio responde a Romina Marcos

Fue en una entrevista exclusiva con ‘Chisme No Like’ que Juan Osorio sentenció que no le arrebatará el papel de Elena Tejero a la oriunda de Moscú: “No he pensado en cambiar a Irina, Irina está más firme que nunca. Y yo estoy determinado a seguir con la obra hasta el final con Irina”.

Todo esto a pesar de que Flor Rubio declaró que únicamente 60 personas asistieron a ver una de las funciones del fin de semana pasado, lo que significaría que los comentarios en redes sociales y medios de comunicación mermaron el éxito de la producción.

En la misma entrevista, Juan Osorio fue cuestionado acerca de las declaraciones de Romina Marcos y si tomaría en cuenta su postulación para ser Elena Tejero en ‘Aventurera’, a lo que él respondió: “Le deseo que pronto la descubra un productor y la ponga”.