“He intentado olvidarte”, Christian Nodal habría enviado mensaje a Belinda

Lejos de la polémica de hace unas semanas, Christian Nodal sorprendió con el estreno de su tema “No me 100to bien”, el cual de inmediato destacó por su letra de desamor, además de las posibles referencias que haría a los últimos temas de Belinda, titulados “300 noches” en colaboración con Natanael Cano y “Cactus”.

Belinda y Christian Nodal protagonizaron un intenso romance a lo largo de varios meses, hasta el punto de tomar la decisión de comprometerse, pero de forma repentina se confirmó su ruptura; sin embargo, hasta el momento los cantantes siguen siendo vinculados por la polémica de las nuevas relaciones de ambos, como fue el caso del artista de regional mexicano con Ángela Aguilar.

Belinda y Christian Nodal La pareja terminó a principio de 2022

Christian Nodal envía mensaje a Belinda con su nuevo tema

“No me 100to bien” es el nuevo tema que recientemente presentó Christian Nodal, destacando por la letra que desarrolla la historia de una persona que comienza a superar la pérdida del amor de su vida, explicando cada una de los momentos por la que ha tenido que atravesar para volver a ser feliz y con eso iniciar otra etapa en su vida.

“He intentado olvidarte con otras, ya me tomé como 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé. Ya no me siento bien”, canta en una parte de la canción.

Asimismo, algunos de los fanáticos de Belinda aseguraron que Nodal hizo referencia a “300 noches” y “Cactus” a través del título de la canción y ciertos aspectos del videoclip, especialmente sobre el automóvil que usó y la modelo que apareció en el mismo, ya que comparte algunos rasgos con la famosa cantante.

Ante el estreno de la canción y el videoclip, usuarios de redes sociales siguen reaccionando al lanzamiento, puesto que algunos aseguran que es una respuesta directa a Belinda y otros más señalan que sería una canción dedicada a Cazzu, con quien recientemente terminó su relación luego del nacimiento de su hija Inti.