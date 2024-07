“Ni me interesa”, Nodal habla por primera vez de su polémica con Ángela Aguilar

Christian Nodal ha permanecido entre las principales tendencias de redes sociales tras sus recientes decisiones en torno a su vida privada; al respecto de todas las opiniones, críticas y burlas que han surgido, el cantante de regional mexicano habló del tema por primera vez.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” volvió a llamar la atención, ya que previó a sus presentaciones en Marbella, Barcelona y Milán, concedió una entrevista en la cual habló abiertamente sobre algunos temas relacionados con su carrera y vida personal, especialmente los relacionados con las opiniones de la gente sobre sus parejas sentimentales.

Christian Nodal (Medios y Media /Foto: Getty Images)

Christian Nodal habla por primera vez de su polémica con Ángela Aguilar

En medio de la polémica que surgió por su ruptura con Cazzu y por el inicio de su romance con Ángela Aguilar, el artista mexicano concedió una entrevista previo a una serie de presentaciones que podrían ser un parteaguas en su carrera, es por ello que señaló que no tiene interés en todos los comentarios, explicando que todo es resultado de la terapia que toma.

“Creo que hago muy buena música. A mí lo que me interesa es que les guste mi música. Hace dos años, tres años, toqué fondo muy feo, por lo mismo de redes sociales. Tomó mucho tiempo de terapia, como un año de depresión, de ansiedad, cosas muy feas que estaban pasando”, comentó.

Pese a que Christian Nodal no mencionó la polémica por su relación con la hija de Pepe Aguilar, el cantante hizo evidente que no está interesado, puesto que solo se enfoca en su carrera musical.

“Creo que llega un balance muy bonito de la vida, en donde en realidad no dejo de vivir por lo que digan, ni me interesa la opinión. Cuando la gente decide creer cualquier teoría, ya no estoy para aclarar rumores”, dijo.

¿Christian Nodal envió un mensaje a Belinda con su nuevo tema?

“No me 100to bien” es el nuevo tema que recientemente presentó Christian Nodal, destacando por la letra que desarrolla la historia de una persona que comienza a superar la pérdida del amor de su vida, explicando cada una de los momentos por la que ha tenido que atravesar para volver a ser feliz y con eso iniciar otra etapa en su vida.

“He intentado olvidarte con otras, ya me tomé como 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé. Ya no me siento bien”, canta en una parte de la canción.

Asimismo, algunos de los fanáticos de Belinda aseguraron que Nodal hizo referencia a “300 noches” y “Cactus” a través del título de la canción y ciertos aspectos del videoclip, especialmente sobre el automóvil que usó y la modelo que apareció en el mismo, ya que comparte algunos rasgos con la famosa cantante.