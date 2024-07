Adrián Marcelo da spoiler que confirmaría su participación en ‘La Casa de los Famosos México’

Hasta el momento ‘La Casa de los Famosos México’ ha confirmado 8 participantes, y aunque existen muchos rumores respecto a posibles celebridades que podrían ingresar al reality, nada es oficial hasta que sean presentados formalmente; aún así, Adrián Marcelo dio un spoiler que confirmaría su integración al programa.

Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Luis ‘Potro’ Caballero y Ricardo Peralta son los nombres de quienes están confirmados para la próxima entrega de ‘La Casa de los Famosos México’, sin embargo aún quedan celebridades por anunciar.

Ya ha pasado tiempo desde que Adrián Marcelo comenzó a mencionarse en los rumores de los famosos que ingresarán a la casa, hecho que parece ser que él mismo confirmó en su podcast, pues durante una conversación con Fernando Suarezserna terminó por dar un spoiler sobre el tema.

¿Adrián Marcelo estará en LCDLFM?

Fue en el podcast nombrado ‘Conversaciones con Fernando Suarezserna y Adrián Marcelo’ que el creador de contenido dio una pista importante sobre su posible participación en la siguiente edición de ‘La Casa de los Famosos México’:

“Hoy lunes estoy casi en posición de decir, no he firmado el contrato, pero casi en posición de afirmar que me voy a anexar un par de meses en un anexo en el que pagan, no necesitas pagar tú por estar”.

Aunque Adrián Marcelo no admitió a qué se refería, sentenció: “Ya se imaginarán, ha estado sonando mucho mi nombre”.

En el fragmento del podcast que se compartió en la cuenta de X de ‘La Tía Sandra’, diversos usuarios de la red social expresaron su opinión al respecto:

“Va a ganar”, “Parece el único divertido, si así tira cotorreo ojalá gane”, “Esta mejorando la lista de los confirmados”, “No creo que aguante” y “Nada más por él lo voy a ver”.