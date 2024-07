Brincos Dieras asegura que en los shows privados a grupos criminales se la pasa “bien chido”

Brincos Dieras ha llegado a tener una gran popularidad gracias a su humor negro y estilo irreverente, por lo que muchos lo han contratado para amenizar shows privados y algunos de estos contratistas han sido grupos criminales.

Así lo confesó el comediante en el programa de Yordi Rosado, en el que aprovechó para compartir varios detalles personales y también anécdotas muy curiosas de su trabajo.

El conductor le preguntó de forma directa a Brincos Dieras si algún narcotraficante o grupo criminal lo ha contratado para amenizar alguna fiesta y contestó que sí: “Saludos a mis amigos, jaja, no es cierto”.

Brincos Dieras admite haber ido a muchas fiestas organizadas por grupos criminales

“Sí, sí he ido, he ido a bastantes eventos”, le dijo Brincos Dieras a Yordi Rosado en su entrevista, y a pesar de que ahora no está aceptando hacer muchos shows privados por diversos compromisos laborales, cuando un narco lo llama, debe atender.

“Son de los eventos que ya no hago porque no me da el tiempo ahora, pero cuando te hablan esas personas, pues tienes que dar la atención”, declaró Roberto Carlo Oliva Barajas.

Sin embargo, llamó la atención que Brincos Dieras admitiera que se la suele pasar muy bien en esos eventos: “Me la paso bien chido, te atienden bien padre, te dan snacks, te preguntan ‘qué le falta’, a toda madre, y es un show normalito, como si fuera un show de los normalitos”.

La última vez que fue le pidieron que no se acercara ni hablara con las mujeres presentes: “pensaban a lo mejor que les iba a hacer el pinche helicóptero, pero no, excelente, la verdad que muy bien, y es gente normal”.

Brincos Dieras también comentó que su trabajo es hacer reír a las personas independientemente de su trabajo: “si quieren reír, yo voy a eso y de eso me encargo, a toda madre, no pasa nada”.