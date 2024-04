Brincos dieras regaló 50 mil pesos en semáforo

El mundo de los espectáculos mexicano no deja de sorprender, con el surgimiento constante de nuevos talentos y con detalles de humanismo de algunas figuras que nos conmueven.

BRINCOS DIERAS REGALÓ 50 MIL PESOS EN UN SEMÁFORO

Roberto Carlo, mejor conocido como Brincos Dieras, es el artista que ha revolucionado la comedia en nuestro país y se ha hecho viral por su trabajo que, aunque en lo personal no me parece respetuoso, es sabido que es un fuera de serie; que ha llenado estadios él solito, sin la necesidad de que alguien le abra el show o sin la necesidad de compartir el escenario con nadie.

El tema de este irrespetuoso es que también se ha hecho viral cuando saca a pasear su noble corazón, y hay que reconocer que es de los pocos artistas consagrados que piensan en el prójimo y es más humanista que muchas grandes estrellas en la comedia y en la industria del entretenimiento, pues hemos visto cómo durante sus shows organiza colectas para las señoras que trabajan como meseras en palenques o teatros.

Me cuentan que su última buena obra fue en la CDMX, en donde vio a una señora con 3 hijos, unos gemelos bebés en la espalda y un niño de la mano a quien no soltaba para hacer malabares con tres naranjas a una sola mano.

El hecho causó sensación en el comediante y se bajó de su vehículo para regalarle 50 billetes de mil pesos cada uno, y quien presenció el momento, me dijo: “No ma... Armando, aparte le dio su teléfono para estar en contacto y le pidió a la señora que le llamara, porque tenía una idea para poder ayudar a sus críos a futuro”.

Honor a quien honor merece, y aunque no me encante su forma de hacer reír al público a costillas (en general) del género femenino, lo que sí me sorprende es su humanismo, el amor a sus semejantes, que también merece los aplausos del respetable.

EL ESPÍRITU DE LOS YONIC´S SIGUE VIVO

José Manuel Zamacona Jr. está decidido a que la agrupación de Los Yonic’s sea la más importante en su género, pese a la gran cantidad de artistas que dan vida al regional mexicano.

Es interesante escuchar a Zamacona Jr., quien es licenciado en Mercadotecnia por el Tec de Monterrey, pues no sólo cuenta con preparación académica, también cuenta con talento vocal, superior al de su señor padre, según muchos.

Después de conocer la depresión a causa de la muerte de su padre, misma que lo llevó al descontrol emocional, encontró la paz en Dios, a quien agradece que hoy por hoy las experiencias vividas, como una deuda económica de millones de pesos que se generó con la hospitalización de su padre, misma que está a punto de liquidar, para dar continuidad a la agrupación que mantiene a más de 35 familias.

Conocí al ahora líder y administrador del exitoso grupo, quien a sus 40 años de edad está por vivir el mejor momento de su carrera, pues está diseñando un plan de trabajo con la experiencia que le dejó convivir con la mejor voz de la onda grupera de más de tres décadas, desde los años setenta.El próximo 21 de julio se presentarán en el teatro Metropolitan para celebrar 49 años de trayectoria, mientras que el 30 de ese mismo mes estará presentándose con boletos agotados ante más de 30 mil personas en Guatemala.

Los Yonic´s también estarán de estreno con duetos con Julio Preciado, El Mimoso y Betty Solís (la primogénita de El Buki). Esos duetos ya los escuché y lucen las voces de todos junto a la de Zamacona Jr., que me ha dejado impresionado por su voz, misma que ha empezado a cuidar con el objetivo de ofrecer lo mejor a su público.

Me contó que tiene una hernia hiatal que no desea operarse, pues está en tratamiento y espera que en unos meses logre sanar, sin perder su capacidad de canto para el 2025, año en el que Los Yonic´s cumplen medio siglo de vida artística. Ya está organizando la gira más grande que ha tenido el grupo por México, Estados Unidos y América central.

HUMBE, AL RESCATE DE LA MÚSICA DE ALTA CALIDAD

Humberto Rodrigo Terrazas, mejor conocido como Humbe, es un hallazgo para mí, que sabía de su existencia, pero no lo había escuchado; y ahora que ya lo escuché, me encontré con un compositor, cantante y productor musical que, aunque interpreta desde los 9 años, está por vivir el éxito no sólo a nivel nacional, también internacional.

Humbe posee estilo, carisma, talento y tenacidad; es un joven de 24 años que no trabaja por el éxito en sí mismo, sino para que la gente se identifique con sus letras, con temáticas actuales desde la perspectiva de un joven que proyecta su visión no sólo en las letras, también en la música. Y llegará el momento en que se dé cuenta que es extraordinario y deberá pensar en escribir música para películas.

En verdad que cautivar a la juventud de hoy con música de alta calidad es complicadísimo y más lograr proyectar emociones sólo con instrumentos musicales.La exigencia de este adulto joven se aprecia en cada uno de sus temas, como “Confiesa”, “Amor de cine”, “El poeta” y “Te lo prometo”, que son cantados por multitudes.

Pero a su edad ya tener un clásico, un tema que ha llegado para quedarse y es apreciado por la mayoría de las generaciones que escuchamos música de diferentes géneros, no es tarea fácil, y él ya lo logró con “Fantasmas”, una canción que dura casi cinco minutos y te cautiva con estilo vocal, letra sensacional y música que llega a los sentidos. Si aún no conocen a este artista, dense la oportunidad de deleitar sus oídos con esta grata sorpresa juvenil.