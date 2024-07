Lucerito demuestra que su talento no es casualidad al robarse el protagonismo en un programa deportivo

La joven recibió halagos con este look y calló a todos

Los Juegos Olímpicos París 2024 inician el viernes 26 de julio. México es una de las delegaciones con mayor presencia, al llevar 109 deportistas a la cita deportiva más importante de todo el mundo. Eso hace que los programas deportivos vuelquen todo su espectáculo hacia el máximo evento.

Uno de esos programas, en aras de subir el rating y darle un merecido entretenimiento a las familias, llevó como invitada a Lucerito Mijares, para que interpretara una canción emotiva, que fue cantada por su padre, Manuel Mijares, en el pasado.

Fue así como Lucerito Mijares se llevó todo el protagonismo del programa deportivo La Jugada. La joven cantante demuestra una vez más que su talento no es casualidad, es fruto de mucho trabajo y preparación para convertirse en una actriz imponente encima de cualquier escenario.

Lucerito demuestra con esta presentación que no hay público que no sea capaz de conquistar. Esta presentación de La Jugada, si se quiere es muy fuera de su contexto habitual. Sin embargo, el hecho de que cantara “Uno entre mil”, que habla de seguir adelante y no rendirse, es una muestra de que a cantante atrapa a cualquier audiencia que se le pare en frente.

De acuerdo con una reseña de El Heraldo, Lucero (su mamá) lo vio por ‘tele’ y quedó encantada con el performance de su hija.