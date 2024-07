“No te voy a perdonar nunca”: Susana Zabaleta revela el origen de su enemistad con Flor Rubio

Susana Zabaleta rompió el silencio. Por primera vez en varios años la cantante se refirió al problema legal que enfrentó por culpa de la periodista Flor Rubio quien en el pasado buscó a la familia biológica de Matías Gruener, el hijo que la cantante había adoptado.

La actriz declaró para el programa de Youtube “Perversiones de un café” conducido por Toño Castañeda que como parte del proceso de adopción de Matías (en el 2007) la institución donde llevó a cabo el trámite le dijo que tenía que esperar un año antes de que le entregaran el acta de adopción.

Esto porque tenía que convivir con él y las autoridades tenían que asegurarse que no lo devolvería como ha sucedido en otros casos.

Por esta razón Susana se la pasaba en su casa con su hijo y un día al asistir a un centro comercial con toda su familia, un fotógrafo de una revista de espectáculos los captó, desatando el conflicto.

“Eso era ilegal”

“Un tipo me toma una foto con el bebé, eso era ilegal”, comenzó su historia Susana y contó que dichas imágenes fueron publicadas por una revista de “mier...”.

Susana dijo que el asunto se volvió mediático cuando Flor Rubio quien era jefa de información de “La Oreja” buscó a la familia biológica del menor, generando un conflicto entre las familias.

Pues a pesar de que los procreadores de Matías lo habían dado en adopción al enterarse que había sido adoptado por la cantante buscaron arrebatárselo.

“Una tipa que se llama Flor Rubio se da a la tarea de buscar la familia del niño; ¿qué? ¿cómo? cosas que yo no sabía por seguridad. No sé cuánta lana aventó y se vuelve un tema mediático”, contó.

Finalmente las autoridades dictaminaron que Susana era la mamá de Matías, quien actualmente tiene 18 años.

Zabaleta reveló que cuando Flor Rubio se convirtió en madre fue a buscarla con su hija para pedirle perdón por esta acción pero Susana la rechazó y le advirtió que lo que hizo no tiene perdón.

“Una vez esa vieja llegó a pedirme una disculpa con su hija; ´ahora que tengo una niña me doy cuenta...´ le dije párate y vete porque yo no te voy a perdonar nunca. Algo que se le hace a un niño no se perdona nunca. Párate y vete y llévate a tu niña porque ella no tiene la culpa”, finalizó.

Hasta este momento la periodista no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Susana.

Te Busqué

Además de recordar en la entrevista que adoptó a Matías Gruener luego de tener un sueño, la cantante plasmó el amor por su hijo en su álbum “Te Busqué” el cual está dedicado a él.

En dicho material que se encuentra disponible en las plataformas musicales aparece la versión que Susana hizo del tema de Mecano (Te Busqué) y que es la melodía que le da nombre al disco.

“Te busqué debajo del colchón, y en el polvo de la habitación; Te busqué con un ordenador y con la antena del televisor” comienza diciendo la canción que Susana dedicó a quien describió como su compañero de vida “hombre” porque su compañera “mujer” es hija mayor Elizabetha Gruener.