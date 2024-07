Reviven palabras de YosStop a Luna Bella: “Todo lo que compartes en las redes son cosas grotescas”

Un video que se viralizó en el que Luna Bella mantiene relaciones sexuales con dos hombres en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. Usuarios de redes sociales demostraron su inconformidad al respecto, por lo que recordaron un video de YosStop expresándose de la actriz para adultos, donde asegura que su contenido es “grotesco”.

Internautas denunciaron a la cuenta oficial en X (antes Twitter) del Metro de la CDMX las acciones de Luna Bella, pues se filmó teniendo sexo dentro de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Además de la denuncia y las críticas hacia la influencer, se retomaron las palabras que YosStop mencionó hace algunos años, en las que destaca el desagrado que le causa el tipo de contenido que comparte Luna Bella en sus redes sociales.

YosStop habla de Luna Bella

Un usuario de la mencionada red social, retomó un video de YosStop, y sentenció: “Devuélvanle la libertad de expresión a YosStop cuando decía que Luna Bella era una naca”.

En dicho video, la hermana de Ryan Hoffman señala: “Habla de vivir libremente su sexualidad, ¿Cómo te atreves? Hay una gran diferencia entre ser sexualmente libre y ser prostituta grotesca”. Todo lo que compartes en las redes son cosas súper grotescas”.

La youtuber concluyó diciendo que hay algo en la vida de Luna Bella que no está bien: “Es enfermo, tu vida es algo enfermo”.

YosStop genera opiniones divididas

Aunque algunos estuvieron con las palabras de YosStop, otros arremetieron en su contra por igual: “Sí, que vuelva Yoss para que la vuelvan a encarcelar”, “El problema con YosStop es que no sabe cuándo es suficiente y nunca cierra la bocota a tiempo; en algunas cosas sí puede tener razón y en otras se lo toma demasiado personal, eso es lo que la llevó a estar presa”, “La dos son asco de personas” y “No, no y no. Que diga una verdad que todos sabemos no la hace ganarse libertad de expresión”.