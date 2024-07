Cirujano le hace rejuvenecimiento facial a mujer y se va sin pagar más de 70 mil pesos

Los cirujanos estéticos son especialistas de la salud que se encargan de corregir y mejorar partes del cuerpo utilizando técnicas como injertos y trasplantes de tejidos. Asimismo, estos médicos también colocan bótox u otras neurotoxinas. Si bien el paciente corre riesgo al realizarse una de estas intervenciones ¿el doctor también está en peligro?

Para responder a la pregunta antes realizada, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante TikTok, el relato de un cirujano que fu estafado por una mujer. De acuerdo con lo dicho por la víctima, la mujer se fue sin costear todo un rejuvenecimiento facial, mismo que cuesta más de 70 mil pesos.

“Me habían puesto a esta paciente en la agenda como paciente subsecuente, esto significa que ella ya me conocía, sin embargo, mis asistentes no encontraban el expediente. Me contó que hace 5 años yo le había puesto ácido hialurónico en los labios y que le gustó mucho, pero que en esta ocasión venía por todo lo que le pudiera hacer”, dijo el doctor Joz Vaz.

Tras hacerle un análisis facial, el especialista de la salud hizo todas sus recomendaciones: “La paciente sin más dijo: ‘ponme anestesia y hay que empezar’. Empezamos, estuvimos un rato en el consultorio, todo salió increíble y pues bueno, ella se va con una de mis enfermeras a pagar. Yo continué con la consulta y posteriormente unas dos o tres horas después llegó mi enfermedad apenada conmigo porque obvio sabía que me iba a enojar”.

Un abuso de confianza

Pasa que la mujer se fue sin pagar, pero ¿Cómo consiguió esto? Resulta que la acusada le contó toda una historia a la enfermera para que a dejara ir “la paciente le había comentado que me quería hacer una transferencia, pero que su celular no tenía pila. Entonces, le iba a dejar su celular y una tarjeta en lo que iba por el cargador a su coche”.

Después de conseguir el sí, la estafadora nunca volvió. El doctor decidió hacer público el rostro de la deudora y la sorpresa que tuvo es que muchas personas también la acusan de hacer lo mismo en diferentes sitios. De acuerdo con lo dicho en la breve grabación de TikTok, la involucrada comenzó en Veracruz, pero ahora hace lo mismo en CDMX.

Hasta el momento, la denuncia suma más de 500 mil reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer comentarios como “No puedes confiar en nadie que deje una tarjeta”, “Por favor dígame qué no despidió a su asistente”, “Y nadie ha dado con su identidad” o “¿En México las enfermeras tienen que cobrar? ¿En qué semestre de enfermería te enseñan a cobrar las consultas?”.