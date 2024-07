“Ferka me llegó a hacer ojitos”: Harold Azuara se destapa sobre ‘MasterChef Celebrity’

Tras su eliminación del reality, Harold Azuara ha ventilado varios secretos de ‘MasterChef Celebrity’, entre ellos, mencionó que Ferka le llegó a “hacer ojitos”, situación que lo halagó.

Harold Azuara se convirtió en el decimocuarto eliminado del programa de cocina al no superar el reto de eliminación en el que se enfrentó contra Ferka, Litzy y Rossana Nájera.

Sus fanáticos mostraron descontento con su salida de ‘MasterChef Celebrity’, por lo que incluso amenazaron con dejar de ver el programa, pues ya no estaría Harold concursando.

Aún así, el apodado ‘Haroldo’ por el Chef Herrera, ha tenido varias apariciones en diferentes programas donde además de promocionar su próximo álbum musical bajo el alter ego de Hamilton Baker, se ha dedicado a contar su experiencia en el reality y a revelar secretos de quienes fueron sus compañeros en la cocina más famosa de México.

¿A Ferka le gustaba Harold Azuara?

En una visita a ‘La Caminera’, programa de radio conducido por Fran Hevia, Tania Rincón y Fer Gay, Harold Azuara admitió varios datos sobre sus excompañeros de reality, en los que destacó la buena relación que lleva con Laura Bozzo y su exclusión de los grupos que se formaron entre los miembros de la cocina.

Por otro lado, Fran Hevia lo cuestionó acerca de su bigote, a lo que Harold respondió: “El bigote se va, no voy a volver a usar bigote en un rato. Lo usé como de cábala, dije a partir del bigote voy con todo hacia la final y me sacaron el día del bigote, entonces nunca más”.

No obstante, dejarse el bigote no fue del todo perjudicial, pues habría sido suficiente para conquistar el corazón de Ferka: “Aunque Ferka me llegó a hacer ojitos y creo que eso estuvo padre”.

De esta manera, Ferka lo habría halagado por su bigote, pues le mencionó: “Se te ve bien el bigote”.

Para concluir, Harold aclaró que probablemente confundió la amabilidad de Ferka: “Algo así, ya sabes que confundes amabilidad con coqueteo, seguramente eso me pasó”.