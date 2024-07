¿Rivalidad entre comediantes? Brincos Dieras habló sobre cómo es su relación con Franco Escamilla

En el mundo del humor mexicano, Franco Escamilla y Brincos Dieras son dos figuras destacadas que han logrado conquistar a su audiencia en numerosos escenarios, tanto dentro como fuera del país.

Sin embargo, a pesar de su éxito compartido, ha surgido una supuesta rivalidad entre ambos comediantes que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, Brincos Dieras se sinceró sobre esta presunta tensión con Franco Escamilla. El famoso payaso relató un episodio que ocurrió hace varios años, cuando ambos se presentaron en el mismo lugar antes de alcanzar la fama actual.

Según Dieras, intentó saludar a Escamilla después de un show, pero este lo evitó deliberadamente. “No nos conocemos, nunca nos hemos saludado. Yo me bajé para saludarlo porque él abrió un show y yo lo cerré cuando no éramos famosos. Salió él, lo vi en la puerta y cuando bajo a saludarlo, él se encaminó para otro lado”, recordó con cierto desconcierto.

Diferencias en estilos

Además del incidente inicial, Brincos explicó que sus estilos de comedia también han influido en la falta de una relación cercana entre ambos. Mientras que Escamilla es conocido por su estilo más calmado y reflexivo, Dieras opta por un ritmo más rápido e improvisado en sus presentaciones.

“Sí me gusta la primera, cuando empezaba porque interactuaba mucho con la gente. Ahora sí es bueno, pero no es mi ritmo. Mi time es muy rápido y ellos son tranquilos, más analizado. Yo creo que no le gusta mi comedia porque el stand up está peleado con la comedia de nosotros”, explicó.

También resaltó la diferencia en sus métodos de preparación para los shows. Mientras que Escamilla y otros comediantes del stand up suelen tener guiones bien estructurados, Brincos se basa en la improvisación y la interacción en tiempo real con su audiencia.

“Ellos se preparan mucho, escrito. Yo jamás, yo llego, y como vea al público, pienso qué hacer; empiezo a mover las tablas hasta estar en contacto con la gente. Mi show siempre es diferente”, comentó.