Caeli reveló cómo se enteró que no formaba parte de “La Casa de los Famosos México”

En el podcast de Un Tal Fredo, la youtuber narró el evento más traumático que vivió con un ex

Caeli, reconocida influencer y youtuber mexicana, compartió públicamente los detalles de su sorpresiva exclusión del esperado reality show “La Casa de los Famosos México”.

A pesar de haberse rumoreado su participación desde principios de año, nunca recibió una confirmación oficial por parte de los organizadores del programa.

Desde enero, Caeli había albergado la ilusión de formar parte del elenco de este reality. Según sus propias palabras, ya tenía las maletas preparadas y estaba lista para enfrentar esta nueva aventura televisiva que prometía ser un reto emocionante en su carrera.

Sin embargo, su desconcierto fue notable cuando descubrió a través de Instagram que se estaban anunciando oficialmente a los participantes confirmados para el programa, y su nombre no figuraba entre ellos. En declaraciones, Caeli expresó:

“De repente entro a Instagram y veo que están posteando a los que quedaron y yo no grabé eso, entonces me están pregunte y pregunte que qué onda si sí voy a estar y yo creí que sí. Yo no sé qué pasó”,

Apoyo a Shanik Berman

A pesar de la desilusión inicial, Caeli no dudó en mostrar su apoyo hacia su colega Shanik Berman, quien sí fue confirmada como participante en el programa. La influencer destacó la cercanía que tiene con Shanik, especialmente por su trabajo conjunto en la radio, y afirmó:

“Está mi querida Shanik, que voy a estar apoyando muchísimo porque yo estoy en la radio ahorita con ella y he aprendido a conocerla más y la amo. Si no entro yo, Shanik va a ganar”

Tras conocerse la noticia de la exclusión de Caeli de “La Casa de los Famosos México”, los seguidores del programa se mantienen a la expectativa de nuevos anuncios sobre los participantes confirmados.

Muchos seguidores de la youtuber esperan más detalles sobre lo sucedido y si habrá alguna explicación oficial por parte de la producción del programa.