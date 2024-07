Christian Nodal se incluye en la lista de los 50 más bellos, según People

People en Español nombró a Christian Nodal como uno de los 50 más bellos de 2024. El medio compartió un hilo de los artistas que se encuentran en esta lista, en el que se incluye a Rafael Amaya, Natti Natasha y Clarissa Molina.

Christian Nodal, quien recientemente se ha visto envuelto en escándalo por su romance con Ángela Aguilar, mismo que fue anunciado como oficial a las pocas semanas de haber finalizado su relación con Cazzu, ahora se corona como una de las celebridades más bellas del año en curso.

“Yo soy bello, tú eres bella, todos somos bellos”, mencionó el intérprete de “Botella Tras Botella” en un video publicado por la cuenta oficial de Instagram de People en Español, en la que se destaca que no solo la belleza física de los famosos es suficiente para entrar a la lista, sino que la resiliencia y la fuerza fueron factores importantes para ser considerados.

Christian Nodal sobre pertenecer a ‘los más bellos de 2024′

Nodal afirmó para el medio que tiene un público sólido a pesar de la duración de su carrera: “No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí”.

De la misma manera, admitió que por el momento, se siente contento con lo que ha fabricado: “Es un momento que estoy disfrutando mucho de todo lo que se ha construído”.

También confesó sus planes de estrenar su próximo álbum que llevará por título “Pal’ Cora” y continuar haciendo música y giras.

Para concluir, el cantante señaló que la belleza se encuentra en todas partes: “Es el alma de las personas y las simples cosas de la vida, ahí está la belleza”.

¿Quién más está entre los 50 más bellos?

Natti Natasha ocupa un lugar en la lista mencionada y en sus declaraciones habló sobre su dinámica familiar y su rol como madre.

Por otro lado, Rafael Amaya admitió sus sentimientos respecto a dejar el papel de Aurelio Casillas; mientras que Clarissa Molina mencionó su carrera profesional y su deseo de tener su propio programa.