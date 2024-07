¿Karol G hizo una canción para Nicolás Maduro? La cantante colombiana aclara la polémica a sus fans de Venezuela

En medio de su merecido descanso, después de unos intensos meses de grabaciones y conciertos, Karol G ha tenido que salir a desmentir unas declaraciones del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El mandatario del país sudamericano se encuentra en la carrera hacia un nuevo mandato, que de resultar ganador lo establecería 18 años consecutivos al frente de su régimen. En uno de sus actos de campaña, Maduro aseguró que Carolina Giraldo Navarro, conocida por todos como Karol G, lo apoya tanto que le hizo un tema musical para su candidatura.

Sin embargo, la cantante emitió declaraciones a través de su equipo de relaciones, en las que aseguraron que la música de Karol G no está destinada para ningún color político.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas. La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partido en campañas. Obviamente no es verdad”, dijeron desde la representación de la colombiana, según reseña la revista Quién.

Karol G habría escrito una canción para la campaña de Nicolás Maduro, según el mandatario venezolano (Redes sociales y Presidencia de Venezuela)

Las declaraciones de Nicolás Maduro fueron en un acto de campaña realizado en Caracas, capital de Venezuela. “La vamos a estrenar en estos días, ya ensayé el baile. Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé porqué”, dijo el mandatario.