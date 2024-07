Mamá de Gala Montes suelta nueva pedrada a su hija: “Ser agradecida mantiene las puertas abiertas”

La insólita pelea entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, sigue registrando episodios en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Gala, según la misma Crista, la despidió como agente después de 18 años, sin ningún tipo de reconocimiento económico. En una entrevista ofrecida a TV Notas, la mamá de la actriz y cantante despotricó situaciones irregulares que su hija protagonizó mientras se formaba como artista, ya que se encuentra dando shows desde los 6 años.

Gala no se quedó callada y entre lágrimas respondió a través de un video que subió a sus propias redes sociales.

“Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas y me molesta que de una nota a una revista donde ella se esté haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo”, dijo llorando, Gala Montes.

“Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero. (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije ‘señora, se acabó”, añadió.

La nueva pedrada de Crista Montes a Gala

A través de su propia cuenta de Instagram (@Sargentomatute) Crista no se quedó callada y posteó este mensaje en sus historias:

“El talento te abre muchas puertas. Pero el ser agradecido las mantiene abiertas”, publicó Crista Montes sin ningún tipo de filtros.

Crista

Después, en otro posteo fue mucho más directa al publicar un pantallazo que tiene una respuesta que lleva “veneno”.