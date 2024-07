“Mi mamá quiere la mitad de todo mi dinero”: Fuerte acusación de Gala Montes en la polémica con su madre

De todas las polémicas y pleitos que puede vivir un artista, a Gala Montes le sucedió una de las peores situaciones: pelearse con su mamá.

Crista Montes apareció en una entrevista con TV Notas en donde acusó a su propia hija de haberla despedido injustificadamente, después de haber fungido como mánager de Gala durante casi dos décadas, desde que la actriz y cantante empezó en el mundo de la actuación, a los 6 años.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, dijo Crista Montes en la entrevista, según reseña Infobae.

Descargo de Gala Montes

Después de que las declaraciones de Crista se hicieron virales, Gala prendió la cámara de su celular y comenzó a hacer un intenso descargo que posteó en las redes sociales.

“Mi mamá se quiere quedar con la mitad de todo mi dinero”, dijo Gala frente a la cámara mientras lloraba de impotencia, por las declaraciones de Crista.

“Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas y me molesta que de una nota a una revista donde ella se esté haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo”, dijo Gala desde lo que parece su habitación.

“Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero. (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije ‘señora, se acabó’”, expresó la actriz de 23 años.