Susana Zabaleta revela el mal olor de Eduardo Yáñez: “No se ponía desodorante”

Susana Zabaleta exhibió a Eduardo Yáñez al confesar que el actor no usa desodorante, lo que complicó la filmación de escenas de amor. De esta manera, Yáñez incluso pidió perdón al notar la reacción de la cantante.

Fue en una entrevista para el canal de Youtube ‘El Mitch TV’ que Susana Zabaleta dio su opinión acerca de la polémica de Eduardo Yáñez, en la que el actor arrebató el teléfono celular de una reportera que le preguntó si era cristiano. Esta no sería la primera vez que el actor arremete en contra de un periodista, pues hace algunos años se viralizó por dar una cachetada a un miembro de la prensa,

“Él es así, es como si me dijeras: ‘ay qué raro, estaba yo con un alacrán y me picó’”, señaló respecto al tema.

También explicó que su trato con Eduardo Yáñez siempre fue con respeto: “Yo a Yáñez con todo el respeto del mundo, siempre ‘sí, señor’, ‘no, señor’”.

Eduardo Yáñez no usa desodorante

Aprovechando el tema de Eduardo Yáñez, la actriz recordó cuando participaron juntos en la telenovela ‘Fuego en la Sangre’: “A mí lo único que me molestaba es que no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor entonces decía: ‘ay no mam…’”.

No obstante, el actor se percató del desagrado de la Zabaleta por lo que le pidió perdón: “Entonces me vio y me dijo: ‘perdón, pero es que no me pongo desodorante’, le dije: ‘no me digas, que bueno que me dices, no me había dado cuenta’”.

La actriz, con el sentido del humor y la honestidad que la caracterizan concluyó: “Es como los que no se ponen condón, mejor no”.

Por otro lado, confesó la química que existió entre ella y Guillermo García Cantú durante las escenas de cama en la telenovela ya mencionada: “Uno dice: ‘todo es profesional’, sí, pues sí todo es profesional, pero de repente dices ‘mejor quítenmelo, mejor ya no quiero actuar con este señor’”.