María José Suárez revela que el abuso que sufrió ha afectado su relación con Mauricio Barcelata

María José Suárez fue entrevistada en el programa “Ventaneando”, donde habló de las secuelas que le dejó el haber sido abusada sexualmente y que está afectado su relación con su esposo Mauricio Barcelata.

A mediados del mes de abril, la conductora denunció al productor y conductor de Bandamax, Luis Fernando ‘Chito’ Villegas, por haber abusado de ella hace un par de años gracias al uso de una droga llamada zombie.

María José Suárez dijo que esa droga le fue suministrada sin su consentimiento: “Es una droga que hace que estés despierta, pierdes la voluntad y se bloquean los recuerdos en el cerebro por muchos años”.

María José Suárez dice que su matrimonio está quebrado

María José Suárez le contó a “Ventaneando” que es ahora que está empezando a tener recuerdos del abuso que sufrió por parte de Chito Villegas, y aunque está recibiendo terapia para lidiar con el trauma, no soporta tener contacto físico con ninguna persona, incluyendo a su esposo Mauricio Barcelata.

“Mauricio tiene mucho coraje, porque no debe estar tan fácil saber que tu pareja está rota y que está tratando de buscar las piezas para sanar. ¿Va a sanar al 100%? No, me da claustrofobia que me abracen. Me da angustia. No quiero que nadie me demuestre cariño físico”, contó la conductora ante las cámaras de “Ventaneando”.

Con respecto a su proceso legal contra su abusador, dijo lo siguiente: “Sí, la Fiscalía está integrando con todas las periciales las pruebas. Puede haber diferentes etapas procesales, desde la etapa de investigación inicial o posteriormente ante un juez de control, que es lo que se busca, para que se observen cuáles son las pruebas que tenemos”.

Por su parte, Mauricio Barcelata comentó que él entendía perfectamente que el proceso de sanación de su esposa María José Suárez es lento: “Entiendo que el proceso por el que está pasando es difícil, es complicado, es largo y así tiene que ser. Mi labor como pareja es entenderla y respetarla al máximo”.