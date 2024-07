¿Irina Baeva y Gabriel Soto siguen juntos?

La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto ha sido objeto de debates, así como rumores en las redes sociales y los medios. Han salidos varios comentarios a la luz sobre su supuesta separación, pero han tomado medidas para negarlos públicamente. Ambos a pesar de las especulaciones, se han mantenido juntos, aún en medio de la realidad de salud que vive el actor.

A pesar de las suposiciones en el ámbito digital, la pareja ha mostrado una imagen de unidad y planes a futuro. Sin embargo, es importante recordar que la vida privada de las figuras públicas puede ser compleja y sujeta a interpretaciones, pues solo ellos conocen la realidad completa de su relación.

Durante las últimas semanas, ha habló de una separación entre Baeva y Soto, ya que el actor estuvo ausente en el estreno de ‘Aventurera’ e incluso, se le relacionó sentimentalmente con su compañera en ‘El precio de la fama’, Cecilia Galliano. Sin embargo, el protagonista de telenovelas reveló en una entrevista con Ventaneando que todo esto fue parte de la promoción de la obra. “Ella estaba enterada desde un principio y es parte de la estrategia”, dijo sobre la reacción de Irina a las fotos con su compañera de trabajo.

¿Están juntos?

Los actores se dejaron ver cómplices y sonrientes, como de costumbre, al negar cualquier rumor sobre el fin de su relación. A pesar de que Irina no reveló el tema de la videoconferencia en la que participaron los dos, se puede inferir que están más comprometidos que nunca en su futuro matrimonio, ya que se encontraron con el reconocido arquitecto Mario Blásquez, quien es conocido entre las celebridades por su trabajo en diseño de interiores.

Por su parte, Soto informó a sus seguidores sobre su estado de salud, diciendo: “Fui a urgencias, por suerte me hicieron todos los estudios necesarios y me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba y quiero decirles que ya estoy bien y en casa”, agregó.