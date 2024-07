¿Será que tienen envidia? Luna Bella se lanza contra mujeres que la ‘funan’

Tras tener sexo con dos hombres en un vagón del Metro de la Ciudad de México, Luna Bella se convirtió en blanco de criticas. Después del comunicado en el que pidió disculpas a sus seguidores, ahora la creadora de contenido se lanza contra las mujeres que la están cancelando, preguntándose si es envidia lo que las motiva a ‘funarla’.

Luna Bella filmó un video sexual en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro frente a usuarios que abordaban uno de los vagones del tren. Es así, como se volvió tendencia en redes sociales y muchos comentarios y opiniones al respecto se hicieron públicos.

En redes sociales prevalecieron los ataques y la insistencia por que la youtuber se enfrentara a un castigo legal, además de que varios usuarios destacaron su desagrado ante la acción de Luna Bella.

De esta manera, la creadora de contenido envió un mensaje a través de Telegram en el que ofrece disculpas: “Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento soy humano, si me dejan de seguir lo entenderé, y yo solo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y que no tengan cola que les pisen”.

En el mismo comunicado mencionó a sus detractores y agradeció la publicidad que le hacen: “Y a los haters gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando”.

Luna Bella arremete en contra de mujeres que la critican

La actriz de películas para adultos usó nuevamente su canal de Telegram para enviar un mensaje a sus haters, pero esta vez se dirigió específicamente a las mujeres que la critican, argumentando que podría ser la envidia lo que las motiva a atacarla:

“Veo que la mayoría que me funa son mujeres, los hombres están calladitos disfrutando el show del Metro… ¿Será que en realidad están indignadas o es envidia porque nunca han tenido un verdadero orgasmo?”, colocó en un video.