Angie Taddei y Sergio O’Farrill cuestionan su relación a través de Temptation Island

Temptation Island México es uno de los realities que de Prime Video, que más están dando de qué hablar, este show que pone a jaque a cuatro parejas de enamorados, se ha convertido en una verdadera telenovela llena de muchas controversias. Al frente de este programa encontramos a Angie Taddei y Sergio O’Farrill, quienes también son uno de los romances más consolidados del medio del espectáculo.

“Angie tiene toda la experiencia en la conducción y está como pez en el agua, para mí fue sumamente increíble tenerla junto a mí como un apoyo y un pilar en un aspecto más de mi vida, porque ya lo es en muchos otros”, explicó O’Farrill en entrevista con Publimetro, y agregó, “es un reality que viene desde un lugar de amor, donde cuatro parejas muy muy valientes deciden poner a prueba su relación para dar ese siguiente paso, cada una en situaciones diferentes y cada una con metas diferentes, pero es sumamente interesante para nosotros, cómo se va desarrollando toda la los cambios de historia. ¿Qué pasa cuando cuando separas a estas parejas y los pones en un lugar paradisíaco rodeado de tentadores y tentadoras que también están buscando una conexión, que también están buscando el amor?, es lo que vemos,y es sumamente interesante ver cómo se van desenvolviendo las historias”.

El formato de Temptation Island ya se probó en distintos países

El formato de Temptation Island ya se probó en distintos países, sin embargo Angie explicó que los mexicanos vivimos de manera distinto el amor. “Vivimos la tentación desde otro lugar, claramente las culturas son diferentes en todo el mundo y la sociedad mexicana nos ha mostrado un camino de cómo ver el amor, de cómo debe de existir. Para nosotros, Temptation Island México fue una lección de decir , ‘¿qué creen?, estamos igual de modernos que el resto del mundo’, que tenemos pues un montón de dudas y nos movemos desde un lugar de mucho, amor y valentía, pero pues con la libertad para poder decidir cosas diferentes para vivir cosas diferentes, para experimentar cosas diferentes, entonces no nos quedamos atrás. Es un un reality que te va a dejar un montón como persona, como pareja y estoy segura que los espectadores se van a empezar a cuestionar un montón de cosas, además, te vas a ir enamorando de cada uno de los enamorados y los tentadores”.

Taddei también resaltó qué fue lo que a ella le hizo cuestionarse, “es imposible estar estar viendo cómo se desarrollan estas historias y no cuestionarte a ti, tus decisiones o sentimientos, porque te provoca algo. Es un es un show que todo el tiempo está poniendo a estas parejas a prueba, pero también abre estas conversaciones donde donde te preguntas, qué harías tú en esa situación, no puedes evitarlo. Nosotros ¿cómo lo manejaríamos?, ¿cómo lo haríamos?, ¿lo haríamos?, no este y pues obviamente eso, eso abre esta cajita de Pandora que no es muy común que se abra en una relación, pero que a mí me parece sumamente sano e importante tener estas conversaciones que a lo mejor para algunos pueden ser complicadas o incómodas, pero algo que fue muy lindo para nosotros, fue irnos descubriendo en este lugar, estamos enriqueciendo nuestra relación y haciéndola más fuerte”.

¿Dónde ver Temptation Island?

Los primeros tres episodios se estrenaron el 5 de julio, con episodios subsecuentes en las semanas siguientes y el final de temporada será el 26 de julio.