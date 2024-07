Mayela Laguna denuncia que Luis Enrique Guzmán la está volviendo a amenazar

El drama entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán parece estar lejos de terminar y aunque se esperaba que para estas alturas ya se darían a conocer los resultados de la prueba de ADN, se ha vuelto a denunciar amenazas.

En días recientes, Mayela Laguna expuso en sus redes sociales las amenazas que supuestamente le habría enviado su expareja a través de la cuenta que le crearon a su hijo Apolo.

Recordemos que el año pasado, Luis Enrique Guzmán envió un comunicado para decir que le había hecho una prueba de ADN a su hijo y esta comprobó sus sospechas, que no era el padre biológico, dando comienzo a una batalla legal y mediática en contra de su expareja

¿Cómo fue la amenaza de Luis Enrique Guzmán a Mayela Laguna?

“Ahora sí estoy enojada. El señor Luis Enrique Guzmán Pinal me mandó esto desde Instagram que él mismo le hizo a su hijo desde que nació (…) Dice que yo lo amenazo con la cuenta de mi hermano y ninguno de mis hermanos se prestaría a esto”, escribió Mayela Laguna desde su perfil de Instagram.

Asimismo, explicó que la cuenta que usó el hijo de Silvia Pinal es la que le creó a su hijo Apolo desde antes de que naciera, con la finalidad de llenarla de recuerdos, aunque ahora la esté usando para amenazarla.

“A ver si dejas de escribir del perfil de tu hermano Mamayelosis. Tú ni talento tienes, qué sabe tú del arte guarra y pelada ¿No tienes nada mejor que hacer? Pero te vas a cagar mucho más si sigues amenazándome, te lo aseguro”, fue lo que aparentemente le escribió Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna agregó: “Él claramente sí me amenaza. Tengo miles de ellos en mi WhatsApp, siempre amenazándome con las peores groserías y demás. Lo recibí ayer en la noche (el mensaje) y me sorprendió. Obviamente le pregunté a mis dos hermanos y los dos me lo negaron, y obviamente les creo”.