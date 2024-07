La controversial frase con la que La Bebeshita revela a sus fans que se hizo un rejuvenecimiento vaginal

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita, es una influencer mexicana a la que no le pesa la lengua para hablar de cualquier tema, incluyendo su vida privada.

En anteriores ocasiones ha revelado las operaciones y retoques que le ha hecho a su cuerpo, para que sus fans estén claros y claras de qué es lo que tiene natural y lo que no. En este sentido, La Bebeshita compartió en una entrevista con TV Notas que se hizo un rejuvenecimiento vaginal.

Y aunque se trate de un procedimiento normal, que se practican miles de mujeres en todo el mundo, causa polémica, controversia y un poco de gracia como lo cuenta La Bebeshita a sus seguidores.

“Me hicieron un rejuvenecimiento vaginal con un láser que hace una cicatrización médica para que se contraiga y se regenere. Se vaya haciendo más fuerte, más bonita, más apretadita. También ayuda a la lubricación. Quedas como nuevecita”, dijo la exparticipante de La Casa de los Famosos Telemundo.

“Me inyectaron ácido hialurónico (por dentro) para sentir más. Me dolió un poco, pero fue tolerable. Y me pusieron en una silla donde por frecuencia magnética se comprime la pared pélvica para que tenga más fuerza y se ejercite. Me hice de todo para cuando tenga novio”, reveló La Bebeshita en la entrevista.

De acuerdo con lo que indican los médicos y expertos en materia de ginecología, el rejuvenecimiento vaginal es recomendable a partir de los 45 años. Eso llamó la atención de la periodista del medio antes citado, ya que La Bebeshita tiene 33 años.

“Es para cualquier mujer que se quiera cuidar esas partes íntimas. Es preventivo, porque cuando tienes 50 años esos músculos te están colgando y no lubricas bien. Es como cuando vas al gimnasio joven para mantenerte bien, y no hasta los 50 que ya te está colgando todo. En Europa es muy común. En México apenas se está poniendo de moda. Hay muchos tabúes de que una mujer se cuide o quiera sentir más. Hasta mi mamá quiere hacérselo también”, dijo la influencer.