MasterChef Celebrity: Atacan al chef Poncho por no salvar a Litzy de la eliminación

Usuarios de redes sociales mostraron su inconformidad por las celebridades que ocupan el lugar de finalistas en ‘MasterChef Celebrity’, por lo que tras rumores de una supuesta relación con Litzy, reclamaron al chef Poncho Cadena no haberla ayudado en el reto de eliminación.

Litzy se convirtió en la última eliminada de ‘MasterChef Celebrity’, lo que llevó a Jawy, Rossana Nájera y Ferka a convertirse en finalistas, hecho con el que la audiencia del reality no estuvo de acuerdo.

En redes sociales se pueden leer diferentes comentarios en los que los televidentes aseguran que esta fue la “peor temporada” de ‘MasterChef Celebrity’, pues argumentan que el favoritismo de los jueces hacia Ferka y Jawy es muy notorio.

Por su lado, Litzy escribió un comunicado en el que se despide y agradece la experiencia de participar en el reality de cocina: “¡Fue un verdadero honor haber participado en esta cocina tan espectacular! Me llevo lo mejor de esta experiencia. Grandes aprendizajes, grandes amigos, interminables risas, pero sobre todo saber que si haces las cosas con amor y disciplina puedes llegar muy lejos”.

Internautas reclaman al chef Poncho no haber favorecido a Litzy

Tras rumores sobre un posible romance entre la cantante y el cocinero, seguidores del Chef Poncho llenaron de comentarios su última publicación de Instagram cuestionando la preferencia de sus colegas sobre ciertos participantes:

“La peor temporada de ‘MasterChef’, ya solo veo lo obvio de los favoritismos por el rating del programa”, “¿Por qué han sido tan obvios con el favoritismo hacia algunos participantes? Le han quitado lo bueno a este programa. Ya sea por preferencia personal o instrucciones de la producción. Es sin duda la peor temporada”.

Los usuarios de Instagram no dejaron pasar la oportunidad para expresar la tristeza por la salida de Litzy: “No Poncho, Litzy no. ¿Por qué no la salvaste? Por mucho cocina mejor que Ferka”, “Que decepción chef, no le hicieron caso a la chef Lula, a ella le gustó más el platillo de Litzy. ¡La que se debió haber ido era Ferka!” y “Una ayudadita chef”.