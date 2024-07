Hija de Toñita tuvo que ser internada debido a sus problemas de salud mental

Toñita compartió hace un par de días detalles sobre el complicado estado que está atravesando su hija Nimbre Sofía en estos momentos y por el que ha tenido que ser internada.

Antonia Salazar Zamora, nombre real de la exparticipante de “La Academia”, ha dicho en varias ocasiones que su hija ha estado lidiando con varios problemas de salud mental y, al parecer, hace poco ha tenido una recaída.

No obstante, Toñita reveló que su hija de 14 años de edad se encuentra mejor ahora, ya que fue internada para recibir la atención que necesitaba por su depresión y ansiedad.

Toñita tuvo que dejar de lado el amor para atender a su hija

“Yo siempre les digo que mi hija tiene problemas de ansiedad y depresión. Tiene otros trastornos, son cosas que me llevo muy personalmente porque ya es muy personal, es algo personal, pero lo único que les puedo decir es que ya está internada, pero está ya retomando el camino y mi modo de tranquilidad es ahorita paz”, expresó Toñita en un reciente encuentro con la prensa.

Además, dejó entrever que su ruptura con Paolo Rubboli terminó en parte porque necesitaba prestarle más atención a su hija Nimbre Sofía que a su pareja.

“Depende mucho de mí, me estoy ocupando de lo importante. No es que mi vida amorosa no sea importante, si mi hija está pasando por un momento difícil, yo tengo que estar para ella y esa es la situación. No es que lo haya dejado de querer”, detalló Toñita.

Por otro lado, Antonia Salazar Zamora pudo ver a su hija recientemente y comentó que se siente un poco presionada: “La acabo de ver y me dio mucho gusto hablar con ella. Sí, lloró un poco porque sí está presionada con estos momentos de su vida”.